А Алдане строят микрорайон для работников Селигдара

Айсен Николаев в Алдане проверил ход строительства микрорайона для сотрудников ПАО «Селигдар».

На обширной территории площадью 8 гектаров возводится поселок из 40 коттеджей, двух таунхаусов, с собственной школой и детсадом. Завершение проекта запланировано на 2024 год.

Глава Якутии Айсен Николаев положительно оценил ход и масштабы строительных работ, пожелал завершить проект в заявленные сроки.

На текущий момент благоустраивается улица имени Анатолия Лабуня – первого президента компании. На улице строится новый тротуар общей протяженностью 520 метров, прокладываются ливневые каналы для отведения воды, будут проведены работы по обустройству улицы освещением, также будет построена детская площадка.

В общей сложности будет заасфальтировано 3,5 тысячи квадратных метров.

В микрорайоне продолжаются подготовительные работы, вертикальная планировка участка, наружная отделка домов, монтаж котельной, инженерных сетей домов и монтаж электросетей.

Во время рабочей встречи с Айсеном Николаевым генеральный директор ПАО «Селигдар» Сергей Татаринов рассказал о результатах деятельности компании в Якутии в 2021 году, планах на 2022 год, в том числе об освоении месторождения Кючус и о долгосрочной стратегии Холдинга на период до 2030 года.

На предприятиях «Селигдара» в республике работает более 2 тысяч человек, 37% из них – местные жители Республики Саха (Якутия). На всех предприятиях Холдинга в общей сложности работает более 750 жителей Республики Саха (Якутия).

ПАО «Селигдар» большое значение уделяет поддержке персонала. В 2021 году на программы поддержки персонала в Республике Саха (Якутия) Холдинг направил 64,38 млн руб.

Работников обеспечивают комфортными и безопасными условиями труда. В 2021 году запущена программа развития инфраструктуры рабочих посёлков. Проводится капитальный ремонт в жилых зданиях, строятся новые общежития.

На сегодняшний день возведены два новых модульных общежития на производственном комплексе «Нижнеякокитский» в Якутии на 154 места.

«Селигдар» тщательно следит за соблюдением необходимых экологических стандартов. В 2021 году в рамках реализации программы сокращения выбросов загрязняющих веществ Холдинг инвестировал 57,8 млн рублей в реализацию проекта по установке системы очистки отходящих газов после обжига сульфидных руд на производственном комплексе «Самолазовское».

В рамках социальной политики Холдинг традиционно осуществляет благотворительную деятельность, оказывает помощь населению, учреждениям здравоохранения, культурным и общеобразовательным учреждениям Алданского района.

«Селигдар» поддерживает некоммерческие организации, ориентированные на развитие спорта и продвижение здорового образа жизни. В 2022 году Холдинг подписал соглашение с «Республиканской спортивной школой Олимпийского резерва по лыжному спорту» на обеспечение биатлонистов и лыжников юношеской сборной в Алдане комплектами современной лыжной формы, также «Селигдар» запустил индивидуальные стипендиальные программы для воспитанников. В феврале 2022 года в Алданском районе открылся горнолыжный склон «Селигдар».

В юбилейный год для Республики «Селигдар» также участвует в организации мероприятий, посвященных 100-летию образования Якутской АССР – на проведение торжеств Холдинг направил более 4 миллионов рублей.

ПАО «Селигдар» является одной из ведущих российских золотодобывающих компаний с опытом работы в отрасли более 46 лет. Основными добываемыми металлами являются золото и олово. ПАО «Селигдар» обладает значительным потенциалом, входя в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова.

За 2021 год добыча золота составила 7,2 тонн, олова в концентрате – 2,9 тыс. тонн.

Активы Холдинга «Селигдар» расположены в шести регионах РФ: Республика Саха (Якутия), Оренбургская область, Алтайский край, Республика Бурятия, Хабаровский край, Чукотка.

Основной объём золотодобычи ПАО «Селигдар» — 91% — приходится на Якутию. По итогам 2021 года Холдинг «Селигдар» и его дочерние компании всего добыли 7 217 кг золота, в Республике Саха (Якутия) — 6 539 кг золота, включая 319 кг россыпного золота. На 1 января 2022 года балансовые запасы золота ПАО «Селигдар» в Республике составили 226 762 кг золота. В 2022 году «Селигдар» начал геологоразведочные работы на Хохойском рудном поле, месторождении Кючус.