1222 горожанина приняли участие в Sinet Team Yakutsk Marathon

В ночь со 2 на 3 июля в Якутске состоялся массовый марафонский забег «Sinet Team Yakutsk Marathon». Участники пробежали дистанции 5 км, 10,5 км, 21,1 км и впервые марафонскую дистанцию 42,2 км. Также был организован детский забег на 500 метров. Всего на участие в забеге зарегистрировалось 1222 человек.

Полумарафонскую дистанцию 21,1 км пробежали глава города Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ и заместитель главы города Георгий ГАВРИЛЬЕВ.

«Позади 21 километр. Каждый, кто сегодня вышел на старт и финишировал на дистанции, в первую очередь, одержал победу над собой. Занимайтесь спортом, любите спорт, открывайте для себя новые возможности!» — поделился Евгений Григорьев.

Отметим, массовый забег «Sinet Team Yakutsk Marathon» проводится с целью привлечения любителей всех возрастов к систематическим занятиям спортом, повышения спортивного мастерства и стимулирования роста спортивных достижений в беге на короткие и длинные дистанции.

Организатор первого марафона – фитнес-клуб «Fitness Life» (генеральный директор Виктор САЛТЫКОВ) при поддержке Окружной администрации города Якутска.

Напомним, полумарафон «Sinet Team Yakutsk Marathon» проводится в Якутске с 2016 года. В 2022 году организаторы приняли решение о проведении полноценного марафона.