Жители Губинского округа поддерживают ужесточение мер в сфере торговли алкоголем

Общественность города Якутска поддерживает меры по ужесточению регулирования в сфере оборота алкогольной продукции. Во многих округах города общественные активисты, старосты домов, представители родительских комитетов школ и детсадов записывают видеообращения и собирают подписи против распространения «лже-кафе» и «наливаек», зачастую расположенных вблизи жилых домов или социальных объектов. Жители многоквартирных домов страдают от такого соседства и нередко становятся свидетелями пьяных драк, хулиганства и вандализма в своих дворах.

«Жители к нам обращаются с разными проблемами, особенно людей беспокоит вопрос регулирования продажи алкогольной продукции, активисты неоднократно выступали с инициативой о запрете продажи в жилых микрорайонах», — комментирует глава Губинского округа Гулжан Огонерова.

«Люди обеспокоены и хотят элементарной безопасности и порядка, а это зависит не только от управы округа, или полиции, но и от предпринимателей, которые занимаются данным видом деятельности. Важно не только изменить правила продажи алкоголя, но и нам всем вместе необходимо работать над здоровым образом жизни населения и воспитанием молодежи в этом направлении», — подчеркнула Гулжан Абдикеримовна.

В конце прошлого года в округе общественники организовали сбор подписей в поддержку новых мер против «лже-кафе», поправки в закон, которые рассматривают депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я).

«Заявления наших жителей мы направили в комиссию по оценке регулирующего воздействия Министерства предпринимательства РС (Я). Также по инициативе общественности были собраны подписи в поддержку ужесточения мер против «наливаек» и «лже-кафе», в настоящее время по сбору подписей подключилась родительская общественность округа в образовательных учреждениях, все собранные подписи будут направлены в Ил Тумэн РС (Я)», — сообщила Огонерова.

«Установление минимальной площади в 75 кв. метров в республиканском законе позволит нам значительно сократить количество «лже-кафе» в городе, и только в нашем округе будут закрыты 8 подобных заведений. Жители округа надеются, что депутаты Ил Тумэна услышат своих избирателей» — резюмировала глава Губинского округа.