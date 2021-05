Завершился первый молодежный форум «IT-АРКТИКА 2021»

25 и 26 мая 2021 года в стенах Арктического государственного агротехнологического университета прошел первый открытый молодежный форум «IT-АРКТИКА 2021».

Цели первого республиканского открытого форума «IT-АРКТИКА 2021»:

• Развитие и поддержка творческого, интеллектуального потенциала студенческой молодежи, создание благоприятных условий для реализации государственной образовательной политики, для подготовки кадров в области цифровой экономики;

• Обсуждение наиболее актуальных вопросов инновационного развития в сфере IT- технологий;

• Создание площадки для общения, взаимодействия и обмена опытом молодежи Республики Саха (Якутия) и других регионов РФ, в т.ч. представителями зарубежных стран;

• Организация диалога молодёжи с представителями государственных структур, общественных организаций и бизнеса по вопросам инновационного развития и новых технологий в области информационных технологий.

В 2-х дневном форуме приняли участие учащиеся 5-11 классов, педагоги общеобразовательных школ, студенты, магистранты, аспиранты, научно-педагогические работники профессиональных учебных заведений.

На форум в качестве спикеров организаторы пригласили креативных и продвинутых людей из IТ-сферы, способных поделиться частичкой энергии, своими опытом, знаниями, познакомить с новым виденьем и новыми тенденциями в сфере высоких технологий.

Не секрет, что сегодня IТ-сфера считается одной из самых привлекательных для молодежи. Во многом экспортно-ориентированная, она обеспечивает высокий уровень занятости и доходов. В нашем регионе немало IТ-компаний, которые успешно работают, а значит им нужны талантливые кадры. Форум стал площадкой для координации ожиданий работодателей и их будущих сотрудников. Кроме того, форум придал импульс поиску ответов на множество вопросов. Работающие в бизнесе высоких технологий поделились опытом, а другие субъекты хозяйствования нашли потенциальных партнеров для решения задач и развития собственной цифровой компетентности.

Врио ректора АГАТУ Константин КРИВОШАПКИН, выступая на закрытии форума, отметил, что информационное развитие нашей республики зависит от молодого поколения.

Сегодня мы, подводя итоги, видим, что очень активно и результативно приняли участие Токкинская школа, Майинская школа, Мастахская школа, Якутский промышленный техникум, студенты СВФУ и АГИКИ и многие другие образовательные учреждения. От имени организаторов и нашего университета разрешите поблагодарить всех вас дорогие наши участники, руководства ваших образовательных учреждений, которые вдохновили вас, направили вас на первый республиканский молодежный форум IT-АРКТИКА 2021. Старшое поколение видит, что молодое поколение школьников, студентов являются очень продвинутыми в информационных технологиях и в будущем могут стать IT гениями», — отметил Врио ректора АГАТУ.

Заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я) Петр НИКОЛАЕВ поздравил всех участников форума и кратко рассказал о развитии Арктики в республике.

Главный специалист отдела среднего профессионального образования Министерства образования и науки РС (Я) Степан СТЕПАНОВ рассказал об инновации современного мира и об нехватки IT-специалистов.

«В современном мире нас всех ожидает кардинальное и революционное изменения. Уже сегодня реализовываем масштабные проекты по всей стране это цифровая трансформация, открытие современных IT классов, школ также развитие IT направлений в учреждениях профобразования. Стоит отметить, что сегодня экономика испытывает дефицит кадров именно в IT сфере», — сообщил Степан Степанов.