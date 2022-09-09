ЯТЭК продал сеть АЗС

ЯТЭК продал сеть заправочных станций компании ООО «СибОйл»

ООО «СибОйл» стало новым собственником сети автозаправочных станций, ранее принадлежавших ЯТЭК. Изменения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о передаче права собственности 100 процентов доли уставного капитала ООО «Экто-ойл» были внесены 31 августа.

Компания «СибОйл» начала деятельность на рынке оптовых и розничных поставок нефтепродуктов на территории города Якутска с 1998 года. На протяжении 19 лет компания развивала и совершенствовала сеть автозаправочных станций, сервис сопутствующих услуг, собственный автопарк.

Договор купли-продажи подписан 15 июля 2022 года. По словам генерального директора ПАО «ЯТЭК» Андрея Коробова, выбор компании «СибОйл» в качестве нового собственника не случаен.

«Мы продали одну из крупнейших сетей заправочных станций в Якутии опытному местному оператору — — компании “СибОйл”. Покупатель имеет масштабные планы по развитию розничного бизнеса в Республике Саха (Якутия). ПАО ЯТЭК, в свою очередь, является надежным поставщиком и единственным производителем бензинов, дизеля и автомобильного пропан-бутана (ПБА) в регионе. Для нас сеть заправок не являлась профильным бизнесом и постоянно требовала большого отвлечения управленческого ресурса. Мы сосредоточимся на добыче и производстве, а новый собственник станет крупным игроком на розничном рынке республики и останется нашим надежным клиентом в части реализации автомобильного пропан-бутана конечному потребителю.– отметил Андрей Коробов.

Комментарий Сергея Черных, генерального директора ООО «СибОйл»:

— Для 100%-но якутской компании «СибОйл» совершение сделки по приобретению сети АЗС «ЭктоОйл», ранее принадлежавших «ЯТЭК», станет новой ступенью качественного развития предприятия в части поставок топлива. Уверен, что компания «СибОйл» обеспечит реализацию самых амбициозных планов по повышению качества предоставляемых поставок ГСМ и сопутствующих услуг в сети АЗС «СибОйл» населению Якутии.

Справка:

ПАО «ЯТЭК» – ведущая независимая газодобывающая компания с совокупными запасами газа более 452,5 млрд м2 и 26,8 млн тонн газового конденсата. Газодобывающие и перерабатывающие мощности располагаются в поселке Кысыл-Сыр Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия). Компания владеет лицензиями на разработку восьми участков недр в Якутии. ЯТЭК обладает уникальной экспертизой эффективного оперирования в экстремальных климатических условиях. Годовой объем добычи газа превышает 1,9 млрд кубических метров газа и 121 тысячу тонн газового конденсата. По объемам добычи природного газа компания входит в десятку крупнейших газодобывающих региональных компаний России.

— ООО «Сибирь Ойл», сокращенное наименование ООО «СибОйл» ОГРН 1091435010590 ИНН 1435222265, зарегистрирован по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Лермонтова, дом 78, к.т. 8(4112)320-322, 320-323.