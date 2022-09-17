Якутянка завоевала бронзу турнира в Беларуси

Севиль Назарова завоевала бронзовую медаль международного турнира в Беларуси 17 сентября в Минске состоялись финальные поединки по вольной борьбе среди женщин в рамках 51-го международного турнира в честь трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. В составе сборной команды Республики Саха (Якутия) третье место в весовой категории до 55 кг завоевала воспитанница училища олимпийского резерва им.Р.М.Дмитриева Севиль Назарова. Тренер спортсменки — Ким Колодезников, сообщает тгк Спорт Якутии

Фото: тгк Спорт Якутии Источник: тгк Спорт Якутии

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