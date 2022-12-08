08.12.2022
14:29
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Культура
Якутский видеоарт покажут на кинофестивале в Вашингтоне
Видеоарт һөҕүҥ, детище студии «Тундра» будет показан в Вашингтоне на кинофестивале «Mother Tongue».
Об этом сообщается в паблике студии:
«Организаторы из Смитсоновского института сами вышли на нас, попросив принять участие в кинофестивале.
«Mother Tongue» направлен на сохранение культурного и языкового разнообразия в мире, так что һөҕүҥ не зря приглашен к участию в основной программе.
Мы гордимся тем, что еще больше людей узнает о богатстве и уникальности языка саха».
Отметим, что данный видеоарт, посвященный якутским буквам, стал катализатором создания анимационной студии. В октябре этого года студия «Тундра» получила грант фонда Sinet Sakhawood в размере 2,5 млн рублей на создание мультфильма «Тымныы Оҕуhа».
Фото: пресс-службы
Источник: TUNDRA
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