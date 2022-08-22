Якутские школьники стали финалистами всероссийского экоконкурса

Проект Экокласс.рф объявил итоги Всероссийского конкурса школьных экопроектов «Моя зеленая школа» . В нем приняли участие более 500 школ из 83 регионов России. В финал конкурса вышли 55 учебных заведений, разработавших самые перспективные решения по снижению экоследа школ. Команда интеллектуально — творческого центра «Кэскил» им. Н. И. Протопоповой города Вилюйска Республики Саха вошла в список авторов лучших работ.

Конкурс проходил в 2021-2022 учебном году. Его запустил проект Экокласс.рф Движения ЭКА в рамках общероссийского проекта «Разделяй с нами» с целью внедрить «зеленые» практики в школах и вовлечь молодое поколение в решение экологических проблем.

По условиям соревнования, команды школьников при поддержке педагогов разрабатывали новые или описывали уже действующие на базе учебных заведений экопроекты по одному из направлений: ответственное обращение с отходами и ресурсосбережение, озеленение зданий и пришкольной территории, водосбережение и улучшение качества воды, энергосбережение и энергоэффективность, экопросвещение.

Всего на конкурс зарегистрировались более 1000 школьных команд из всех регионов России. До этапа подачи заявок дошло более 500 школ из 83 регионов, представивших на суд экспертного жюри 548 экопроектов.

Чтобы определить лидеров, члены жюри оценили каждый экопроект по семи критериям: актуальность проекта; его логическая связанность и реализуемость; анализ ресурсов, необходимых для реализации; соответствие мероприятий проекта его целям; проработанность ожидаемых результатов; масштаб реализации проекта; оформление презентации.





Гран-при конкурса взяли 4 сетевых проекта «Зеленые школы», объединяющие деятельность школ региона, а победителями стали 10 школьных команд, экопроекты которых набрали наибольшее количество баллов. В список финалистов вошла 41 школьная команда.

Команда МБОУ ДО «Интеллектуально — творческий центр «Кэскил» им. Н. И. Протопоповой» города Вилюйск заняла 34 место в рейтинге финалистов с проектом «Электронный журнал «ЭКОРепортер».

Гран-при конкурса

1. МАОУ «СОШ № 96», г. Краснодар. Проект «Зеленая школа Кубани» как среда успешного формирования экологической компетентности и социализации учащихся в рамках сетевого взаимодействия».

2. АНО ОНЦ «Ойкумена», г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край. Проект «Зеленые школы».

3. МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожного округа», г. Курск. Проект «Зеленые школы: комфортность и экологическая безопасность».

4. МБОУ «СОШ № 42», г. Лобня, Московская область. Проект «Юные друзья природы».

ТОП-10 школьных команд

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3», г. Югорск, Ханты-Мансийский АО – Югра. Проект «Экопривычки. Формирование экологического образа жизни с детства».

2. Гимназия (бывш. школа № 3), г. Югорск, Ханты-Мансийский АО – Югра. Проект «ECOWorking & Мусор. Формирование экологической культуры учащихся МБОУ «Гимназия».

3. МАОУ «Школа № 19», г. Нижний Новгород. Проект «Экологическая тропа в школьном зимнем саду».

4. МБОУ «Основная школа» с. Грудцино Нижегородской области. Проект «Сохраним наш край голубым и зеленым».

5. МБОУ «Средняя школа № 6», г. Ачинск, Красноярский край. Проект «ОАЗИС».

6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Г. Г. Гарифуллина», с. Ядыгерь, Республика Татарстан. Проект «Реализация деятельности эко-отряда «Эко Лайф».

7. МБОУ «Тюнтерская СОШ» Балтасинского района Республики Татарстан. Проект «Ландшафтный дизайн пришкольного участка».

8. ООО «Международная школа Новосибирска», г. Новосибирск. Проект «Школьная вермиферма».

9. МБОУ «Лицей № 6» Ивановской области. Проект «Система умного освещения на территории школы».

10. МБОУ «Гимназия № 2», с. Бураево, Республика Башкортостан. Проект «ЭкоПросвет. TV».

Список финалистов доступен по ссылке: disk.yandex.ru/i/5LpaoDLEcwQGUw.

Победители конкурса будут награждены призами, а описанные ими проекты войдут во всероссийский итоговый сборник для российских школ. Все участники конкурса получат дипломы.

«Мы проводим конкурс «Моя зеленая школа» второй год подряд. За это время он показал себя в качестве действенного способа помочь российским школам снизить свой экологический след, а школьникам – развить «мягкие» навыки. Надеемся, полученный опыт пригодится подросткам в дальнейшей жизни, а лучшие из разработанных ими идей будут реализованы в учебных заведениях всей страны», – комментирует координатор проекта Экокласс.рф Мария Циммерман.

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте: конкурс.зеленыешколы.рф.

Контакты для СМИ:

Мария Циммерман, координатор проекта Экокласс.рф

Тел.: +7 (916) 322-60-85, e-mail: m.zimmerman@eca-planet.com