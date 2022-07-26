Якутская телебашня поздравит с Международным Днем тигра

С 29 июля по 1 августа телебашня Якутска окрасится в тигровую расцветку и будет транслировать фразу «С Международным днем тигра!». Так РТРС и Центр «Амурский тигр» поздравят россиян с крупным экологическим праздником, посвященным одному из животных-символов нашей страны. Подсветку под тигра также включат телебашни РТРС в Воронеже, Калуге, Костроме, Сочи, Нижнем Новгороде, Пензе, Черкесске, Назрани, Казани и других городах.

Международный день тигра отмечается ежегодно 29 июля. Праздник учрежден в 2010 году на первом «Тигрином саммите» для информирования общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты.

Кроме этого, 29 июля — День рождения Центра «Амурский тигр». Именно в этот день в 2013 году по инициативе президента России Владимира Путина Русское географическое общество учредило организацию по изучению, сохранению и восстановление популяции амурского тигра.

В июне в рамках сотрудничества РТРС и Центра «Амурский тигр» телебашни по всей России намекали, что по данным сплошного учета амурского тигра, проведенного зимой 2021/2022 гг. полосатых хищников в России стало больше, но точные цифры не назывались. Их планируют объявить в сентябре 2022 года на втором Международном форуме по сохранению тигра.

В мероприятии ожидается участие президента Российской Федерации, лидеров зарубежных государств и правительств, руководителей международных организаций, иностранных официальных лиц, глав компаний, представителей делового, экспертного и медийного сообществ.

Архитектурно-художественную подсветку оранжевого цвета на телебашне г. Якутск РТРС включит с 29 июля по 01 августа с 23:00 часов на один час, в честь Международного дня тигра.

СПРАВОЧНО

Сплошной учет амурского тигра организован и проводился Минприроды России, правительствами Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной и Амурской областей, а также заповедниками и национальными парками при поддержке Центра «Амурский тигр» и участии Российской академии наук.

Международный форум по сохранению тигра состоится 5 сентября 2022 года во Владивостоке, в стартовый день Восточного экономического форума. Организаторами Форума выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство Юстиции РФ и Центр «Амурский тигр». Оператор форума — фонд Росконгресс.