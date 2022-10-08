Якутская епархия провела Свято-Иннокентьевский форум для молодежи со всего Дальнего Востока

Более тысячи студентов Якутии и Дальнего Востока приняли участие в работе XI Дальневосточного Свято-Иннокентьевского духовно-просветительского студенческого форума. Форум ежегодно проводится по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа на базе Якутской духовной семинарии. Учредитель форума Якутская и Ленская епархия Русской Православной Церкви, в этом году проводится при участии Министерства по делам народов Республики Саха (Якутия) и Восточно-Сибирского образовательного центра.

В течении трех дней с 4 по 6 октября проходили на нескольких площадках города проходили семинары и встречи молодежи из различных районов Якутии и регионов Дальнего Востока с гостями форума: церковным публицистом архимандритом Саввой (Мажуко) (г. Гомель, Республика Беларусь); главным редактором портала «Приходы.ру», доцентом Сретенской духовной академии Евгенией Жуковской; религиоведом, зампредседателя экспертного совета при Министерстве юстиции РФ, профессором Романом Силантьевым.

6 октября, в день памяти святителя Иннокентия Московского, участники форума посетили богослужение в храме Рождества Божией Матери, знаменитом своей чудотворной иконой Богородицы «Умиление Градоякутская» и великолепным интерьером, основой которого стал единственный сохранившийся на Дальнем Востоке дореволюционный иконостас. Юноши и девушки не только сами приняли участие в молитве – многие из них впервые стали свидетелями особого чина: за богослужением был рукоположен во иерея выпускник Якутской духовной семинарии диакон Николай Ушаков.

Затем в большом зале семинарии состоялось торжественное мероприятие, которое открыл симфонический хор Государственной филармонии Якутии им. Г. М. Кривошапко под управлением Людмилы Шумиловой. Участников форума приветствовали почетные гости: был зачитан приветственный адрес министра по внешним связям и делам народов РС(Я) Г. В. Кириллина, выступили 1-й заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) В. В. Левочкин, ректор Северо-Восточного федерального университета А. Н. Николаев, директор Восточно-Сибирского образовательного центра Л. Н. Цой.

Мероприятие завершилось премьерным показом документального фильма «На Колыме за веру пострадавшие», снятого при поддержке средств Фонда президентских грантов и гранта главы Республики Саха (Якутия). Архиепископ Якутский и Ленский Роман подробно рассказал о совместном проекте Якутской и Магаданской епархий «Сила России: Новомученики Колымы», частью которого стал фильм.

В завершение форума для участников прошла экскурсия по храмам и монастырям города Якутска. Ребята с нетерпением ждут следующего года и нового форума!