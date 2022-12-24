Якутия получит рекордную поддержку от Совета Федерации

В Совете Федерации принято Постановление о господдержке социально – экономического развития Якутии.

На пленарном заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 23 декабря 2022 года принято Постановление «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)».

Напомним, что с 12 по 14 декабря в стенах Совета Федерации Федерального Собрания РФ прошли Дни Республики Саха (Якутия), на котором были обсуждены многие вопросы проекта постановления.

Первым пунктом в рекомендациях Правительству Российской Федерации стал вопрос софинансирования мероприятия по строительству мостового перехода через реку Лена в районе города Якутска в размере не менее 50 % общего объема инвестиций за счет средств федерального бюджета, а также увеличения в целях реализации указанного мероприятия лимитов инфраструктурных бюджетных кредитов Якутии на 2024-2025 годы. В случае принятия решения об увеличении бюджетных ассигнований на реализацию инфраструктурных проектов с использованием средств инфраструктурных бюджетных кредитов, предложено рассмотреть вопрос о предоставлении Якутии в 2023 году дополнительных лимитов таких кредитов на реализацию этого мероприятия.

В Постановление СФ также включены вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу мероприятия по строительству республиканской клинической инфекционной больницы на 245 коек в г. Якутске. Также рассмотрен комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года: проектирование и реконструкция взлетно-посадочных полос, строительство служебно – пассажирских зданий и объектов вспомогательной инфраструктуры аэропортных комплексов Ленск и Усть-Куйга; проектирование и строительство взлетно-посадочной полосы, служебно-пассажирского здания и объектов вспомогательной инфраструктуры аэропортового комплекса Зырянка; строительство аэропортовых комплексов Маган, Полярный (второй этап); софинансирование мероприятий по обеспечению доступности для населения и расширению маршрутной сети местных воздушных перевозок в Якутии до 35 маршрутов.

Помимо всего, Совет Федерации рекомендует рассмотреть вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу строительство учебно-лабораторного корпуса с виварием Медицинского института СВФУ в 68 квартале города Якутска; строительство учебного корпуса на 240 учащихся с интернатом на 150 Высшей школы музыки.

Сенаторами рассмотрен вопрос об установлении поправочного коэффициента 1,5 для расчета размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета российским авиакомпаниям в целях обновления парка воздушных судов (в том числе вертолетов) для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок на территориях субъектов РФ, одновременно входящих в состав ДФО и расположенных в Арктической зоне страны.

Есть ряд рекомендаций министерствам РФ, связанных со строительством объектов энергетики, финансированием вопросов здравоохранения, строительством многофункциональных спортивных залов в городе Якутске, льготных аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов за обслуживание легких воздушных судов; о возмещении части затрат на приобретение (производство) вертолетной техники взамен сданной на утилизацию.

Министерству науки и высшего образования РФ рекомендуется рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов СВФУ (7 корпусов студенческих общежитий, легкоатлетический манеж, стадион «Юность» с футбольным полем с искусственным покрытием, здания 3 столовых).

Имеется рекомендация в адрес Министерства цифрового развития РФ о софинансировании мероприятия по строительству волоконно-оптических линий связи в районах РС(Я), входящих в Арктическую зону РФ, в 2024–2025 годах и проинформировать Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера о выработанных механизмах реализации указанного мероприятия и источниках его финансирования.

Минпросвещению и МинЖКХ РФ рекомендуется рассмотреть вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу следующих объектов: школа № 1 на 253 места в г.Якутске; школа на 450 мест в селе Намцы Намского; школа на 990 мест по адресу: г.Якутск, 84 квартал, улица Билибина; школа на 360 мест по адресу: г.Якутск, улица Чайковского, дом 113; школа на 990 мест по адресу: г.Якутск, Новопортовской квартал; школа на 990 мест в г.Вилюйске.

Минприроды РФ рекомендуется, в случае разработки федерального проекта, направленного на оздоровление водных объектов РФ, включить в него мероприятие по оздоровлению водных объектов бассейна реки Лена.

Минсельхозу России рекомендуется рассмотреть вопрос о выделении на 2023–2024 годы бюджетных ассигнований на софинансирование расходных обязательств РС(Я), возникающих при реализации следующих проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) республики: села Бетенкес (Верхоянский улус), Кемпендяй, Сунтар, Эльгяй, Устье (Сунтарский улус), Уолба (Таттинского улус).

Федеральному агентству лесного хозяйства рекомендовано рассмотреть предложения Правительства РС (Я) о включении в проект плана лесоустроительных работ на 2023–2024 годы мероприятия по проведению таксации лесов, расположенных на территории Якутии, при условии представления Правительством РС(Я) необходимых обосновывающих материалов.

В конце проекта Постановления Совета Федерации идут рекомендации в адрес Правительства Якутии и сенаторов от Якутии – по реализации Постановления СФ.