ЯГД подписала протокол о сотрудничестве с Московской гордумой

Якутская городская Дума подписала Протокол о сотрудничестве с Московской городской Думой

15 декабря состоялась церемония подписания Протокола о сотрудничестве Якутской городской Думы с Московской городской Думой. Также в ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) и Ассоциацией «Совет муниципальных образований города Москвы».

На мероприятии присутствовал Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ — Первый заместитель председателя правительства РС(Я) Андрей Федотов, а также депутаты Якутской городской Думы Николай Васильев, Саргылана Васильева, Наталья Пахомова, Феликс Романов, заместитель руководителя Аппарата Якутской городской Думы Дмитрий Васильев.

Соглашения заключены исходя из взаимного стремления к установлению и развитию межрегиональных связей, с целью расширения деловых и дружественных контактов, обмена информацией о своей деятельности и сотрудничеству.

«Соглашения предусматривают собой обмен опытом в нормотворчестве и муниципальном управлении, а также в экономической и бюджетной политике. Мы ставим в приоритет расширение контактов в области образования, науки, культуры, туризма, здравоохранения и социальных услуг в пределах своей компетенции», — рассказал Председатель Якутской городской Думы, Председатель Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований РС(Я) Альберт Семенов.

«Убежден, что сегодня мы сделали еще один шаг к плодотворному и эффективному сотрудничеству между нашей столицей — самым крупным городом России и самобытной Якутией — крупнейшим регионом нашей страны», — отметил Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

Председатель Ассоциации «Совета муниципальных образований города Москвы» Владимир Дудочкин сообщил, что «лучший город Земли и самая большая административно-территориальная единица в мире не могли не «узаконить» отношения между собой».

«Несмотря на тысячи километров, разделяющих нас, несмотря на разницу в часовых поясах, мы выстроили прекрасную коммуникацию. На примере Троицка расскажу, что я имею в виду. Много лет на территории Троицка базируются мини-футбольные клубы из Якутии. Сначала это был «Алмаз-АЛРОСА», сейчас — «Заря», который играет в Высшей лиге, а тренируется здесь, на наших полях», — сказал он.

В завершение мероприятия Альберт Семенов вручил юбилейную медаль «200 лет представительному органу города Якутска» Председателю Московской городской Думы Алексею Шапошникову и Председателю Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы, Главе городского округа Троицк Владимиру Дудочкину.