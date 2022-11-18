Выставка «Живая Арктика» никого не оставит равнодушным

«Живая Арктика» — под таким названием в Национальном художественном музее Республики Саха по ул. Кирова д. 9 прошел вернисаж работ как молодых начинающих, так и маститых заслуженных художников нашей республики.

Условный символический портрет якутской Арктики разместился на первом этаже главного корпуса музея, вобрав северную палитру и ее сюжеты, где-то очень современные и абстрактные, а где-то вполне реалистичные, подчас кажущиеся фотографиями. Стилистический и сюжетный разброс вовсе не умаляет проделанной кураторами работы, ведь северная реальность подчас преподносит нам еще большие парадоксальности, сочетающие пласт мифологического и очень приземленно-прагматичного. 132 работы включают интересную графику, смешанную технику, вбирающую CG, привычную реалистичную и абстрактную живопись, скульптурные миниатюры и даже ДПИ методом валяния.

Предлагаем виртуально пробежаться по выставке, послушав короткие комментарии как самих художников, так и искусствоведов. Даже в такой форме подачи выставка не оставит равнодушных, а если прийти и посмотреть ее воочию, впечатлений будет гораздо больше!

Приятного просмотра!