Выставка останков животных, найденных в вечной мерзлоте в Якутии

Выставка, посвященная палеонтологическим открытиям исследователей и энтузиастов Верхоянского района, проходит в музее мамонта Северо-Восточного федерального университета, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Отмечается, что Верхоянский район с 1877 года является одной из ключевых территорий по находкам уникальных палеонтологических объектов. Например, только за последние десять лет здесь обнаружили замороженные трупные останки животных мамонтовой фауны.

«Эти палеонтологические объекты становятся бесценным научным материалом. Мы говорим об останках Верхоянской лошади в 2009 году, возраст которой составляет 4 450 лет, Батагайского бизона, найденного в том же году возрастом более 8 000 лет, а также о тушке копытного лемминга в 2012 году, чей возраст равен более 50 000 лет, и других. На организованной выставке многие находки будут представлены широкой публике впервые», – сообщил старший научный сотрудник лаборатории музея Сергей Федоров.

По его словам, многие находки были найдены в Батагайской термокарстовой котловине. Сейчас кратер является научно-исследовательским стационаром СВФУ.

Как рассказал глава района Гаврил Чириков, администрация планирует запустить проект туристического кластера «Сердце Арктики», одним из объектов которого станет «Батагайка».

«Мы прошли региональный отбор, и сейчас проект находится на рассмотрении в федеральном правительстве. Следует сказать, что мастер-план был утвержден главой республики Айсеном Николаевым. При поддержке Минпреда и Минарктики региона мы подошли к началу реализации нашей идеи. Поэтому у нас предложение развивать не только науку, но и туризм», – заявил глава Верхоянского района.

В музее мамонта СВФУ представлена практически вся мамонтовая фауна Северо-Восточной Сибири, среди экспонатов не только костные останки, но и млекопитающие с мягкими тканями.