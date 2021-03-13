Выборы мэра: Выбыли с дистанции Заболотный, Паймушкин, Федоров

Гастролеры подвели кандидатов на пост мэра Якутска?

Сегодня, 13 марта Якутским городским судом удовлетворены иски кандидата на пост мэра г. Якутска Айаал ПРОКОПЬЕВА — принято решение о снятии кандидатов на пост главы г. Якутска: Микаэла ЗАБОЛОТНОГО, Ильи ПАЙМУШКИНА и Владимира ФЕДОРОВА.

Никто из этих кандидатов не предоставил обязательный документ – список уполномоченных представителей. Это обязательное условие республиканского закона «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» от 2011 года.

Причиной можно назвать лишь неопытность и/или непрофессионализм юристов и предположить, что, готовясь к выдвижению, были проштудированы не все законы. Возможно, это было сделано намерено – для раскачки ситуации с выборами, но не будем об этом.

Решение же суда беспристрастно – у кандидатов есть шанс провести оценку работу своих команд, проанализировать работу юристов и подготовить документы для апелляции надлежащим образом.

Напомним, что решение Якутского городского суда не вступило в законную силу у кандидатов есть пять дней на обжалование решения в Верховном суде Якутии. У юристов есть шанс отыграться, соблюдая все законные требования.

В частности, у Владимира Федорова в наличии и соответствующий опыт – осенью прошлого года Верховным судом Якутии он был восстановлен в качестве кандидата в Якутскую городскую Думу от Центрального округа г. Якутска.

Предвидя хайп, который неизбежно разгорится после решения суда по Владимиру Федорову с большой долей вероятности можно предположить, что опытного кандидата подвели приезжие юристы не до конца изучившие законодательство региона в котором работают.

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