Вторая в Якутии многотопливная автозаправочная станция открыта в Ленске

Современная АЗС компании «Саханефтегазсбыт» открылась сегодня, 17 декабря, после реконструкции в городе Ленске. Заправить автомобиль здесь можно бензином, дизельным топливом, природным газом. Также имеются зарядные устройства для электрокаров. Это вторая многотопливная нефтегазовая заправка «Саханефтегазсбыта», первая была открыта ранее в городе Якутске.

«Рад, что «Саханефтегазсбыт» ведет свою политику в фарватере политики государства. Хочу поблагодарить правительство республики за реальные шаги в части строительства многофункциональных заправок. В целом, переход на газовое топливо, о котором я давно говорю, начинается воплощаться в жизнь. Думаю, открытие этого объекта станет примером для продолжения в других районах», — сказал Айсен Николаев на открытии объекта.

Напомним, что первая такая полноценная многотопливная АЗС была открыта в 2021 году в Якутске. Объект, находящийся на 4-м км Хатын-Юряхского шоссе, также был введен «Саханефтегазсбытом».

На АЗС в Ленске предусмотрено все для удобства клиентов. Кроме заправки автомобиля, здесь можно воспользоваться пылесосом для уборки автомобиля, услугами шиномонтажа, приобрести автотовары и продукты питания, санитарные помещения на автозаправке адаптированы для маломобильных граждан.

Следующий объект реконструкции — АЗС 3 в г.Якутске. Далее планируется строительство новой АЗС в г.Покровске, реконструкция АЗС- 1 в г.Якутке, далее в с.Майя до 2027 года.

Отметим, что с этого года для якутян переход на газ стал на 90% дешевле. Владельцы автомобилей платят лишь 10% за установку ГБО. Для тех, кто перешел с бензина на газ снижен транспортный налог на 50%.

Есть преференции и для инвесторов. Те, кто будет строить новые газозаправочные станции, получат земельный участок без торгов в аренду. А для тех, кто вложил средства в строительство газозаправок, предусмотрено освобождение от налога на имущество.

В планах правительства Якутии — до конца 2030 года построить в регионе 40 новых газозаправочных станций.