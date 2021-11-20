Все кандидаты на выборах трех глав муниципалитетов республики
14 ноября завершилось выдвижение кандидатов и представление документов на регистрацию в избирательную комиссию муниципального района на досрочных выборах главы МО Чурапчинский улус (район), на досрочных выборах главы МО «Урасалахский наслег» Абыйского улуса (района), на досрочных выборах главы МО «Наяхинский наслег» Усть-Алданского улуса (района).
Итак, выдвинуты:
1️⃣на досрочных выборах главы Чурапчинского улуса (района):
— ЕГОРОВ РОМАН ЕГОРОВИЧ, 1982 г.р., образование — среднее общее, руководитель транспортной компании ИП «Сидоров Аркадий Петрович». Самовыдвижение.
— НЕГНЮРОВ ЕВГЕНИЙ ИЛЬИЧ, 1971 г.р., образование — среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, выдвинут ЯРО ПП ЛДПР.
— НИКОЛАЕВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ, 1982 г.р., образование — высшее, временно неработающий, выдвинут РО в РС(Я) ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ».
— ПОПОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1961 г.р., образование — высшее, руководитель по производственной практике отдела трудоустройства и практики ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический университет», выдвинут ЯРРО ПП «КПРФ».
— САРГЫДАЕВ СТЕПАН АНАТОЛЬЕВИЧ, 1980 г.р., образование — высшее, первый заместитель, исполняющий обязанности главы администрации МО «Чурапчинский улус (район)»», выдвинут ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2️⃣ на досрочных выборах главы Урасалахского наслега Абыйского улуса (района):
— СЛЕПЦОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, 1957 г.р., образование — высшее, фельдшер ГБУ РС(Я) «Абыйская центральная районная больница», депутат Улусного (районного) Совета депутатов муниципального района «Абыйский улус (район)» пятого созыва. Самовыдвижение.
— ШКУЛЕВ ВИКТОР АФАНАСЬЕВИЧ, 1965 г.р., образование — высшее, сторож-вахтер 2 разряда (категория) нефтебаза Белая Гора Филиала Абыйского района ГУП «ЖКХ РС(Я)», выдвинут ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
— ШКУЛЕВА МАЙЯ НОРИКОВНА, 1985 г.р., образование — высшее бакалавриат, МКУ МР «Абыйский улус (район)» «Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительства и эксплуатации зданий», председатель. Самовыдвижение.
3️⃣ досрочные выборы главы Наяхинского наслега Усть-Алданского улуса (района):
— ПРОТОПОПОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 1994 г.р., образование — высшее бакалавриат, слесарь-ремонтник АО «Намкоммунтеплоэнерго». Самовыдвижение.
— СЛЕПЦОВ ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ, 1988 г.р., образование — высшее бакалавриат, временно исполняющий обязанности главы МО «Наяхинский наслег», выдвинут МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Усть-Алданском улусе РС(Я).
— СПИРИДОНОВА НАИНА ЯКОВЛЕВНА, 1989 г.р., образование — среднее профессиональное, безработная. Самовыдвижение.
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