Все кандидаты на выборах трех глав муниципалитетов республики

14 ноября завершилось выдвижение кандидатов и представление документов на регистрацию в избирательную комиссию муниципального района на досрочных выборах главы МО Чурапчинский улус (район), на досрочных выборах главы МО «Урасалахский наслег» Абыйского улуса (района), на досрочных выборах главы МО «Наяхинский наслег» Усть-Алданского улуса (района). Итак, выдвинуты: 1️⃣на досрочных выборах главы Чурапчинского улуса (района): — ЕГОРОВ РОМАН ЕГОРОВИЧ, 1982 г.р., образование — среднее общее, руководитель транспортной компании ИП «Сидоров Аркадий Петрович». Самовыдвижение. — НЕГНЮРОВ ЕВГЕНИЙ ИЛЬИЧ, 1971 г.р., образование — среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, выдвинут ЯРО ПП ЛДПР. — НИКОЛАЕВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ, 1982 г.р., образование — высшее, временно неработающий, выдвинут РО в РС(Я) ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ». — ПОПОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1961 г.р., образование — высшее, руководитель по производственной практике отдела трудоустройства и практики ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический университет», выдвинут ЯРРО ПП «КПРФ». — САРГЫДАЕВ СТЕПАН АНАТОЛЬЕВИЧ, 1980 г.р., образование — высшее, первый заместитель, исполняющий обязанности главы администрации МО «Чурапчинский улус (район)»», выдвинут ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 2️⃣ на досрочных выборах главы Урасалахского наслега Абыйского улуса (района): — СЛЕПЦОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, 1957 г.р., образование — высшее, фельдшер ГБУ РС(Я) «Абыйская центральная районная больница», депутат Улусного (районного) Совета депутатов муниципального района «Абыйский улус (район)» пятого созыва. Самовыдвижение. — ШКУЛЕВ ВИКТОР АФАНАСЬЕВИЧ, 1965 г.р., образование — высшее, сторож-вахтер 2 разряда (категория) нефтебаза Белая Гора Филиала Абыйского района ГУП «ЖКХ РС(Я)», выдвинут ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — ШКУЛЕВА МАЙЯ НОРИКОВНА, 1985 г.р., образование — высшее бакалавриат, МКУ МР «Абыйский улус (район)» «Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительства и эксплуатации зданий», председатель. Самовыдвижение. 3️⃣ досрочные выборы главы Наяхинского наслега Усть-Алданского улуса (района): — ПРОТОПОПОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 1994 г.р., образование — высшее бакалавриат, слесарь-ремонтник АО «Намкоммунтеплоэнерго». Самовыдвижение. — СЛЕПЦОВ ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ, 1988 г.р., образование — высшее бакалавриат, временно исполняющий обязанности главы МО «Наяхинский наслег», выдвинут МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Усть-Алданском улусе РС(Я). — СПИРИДОНОВА НАИНА ЯКОВЛЕВНА, 1989 г.р., образование — среднее профессиональное, безработная. Самовыдвижение.

Фото: ЯСИА. Источник: Телеграмм-канал Центризбиркома Якутии.

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