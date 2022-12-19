В Якутске выберут пять лучших мастеров народных художественных промыслов

В Доме дружбы народов им. Кулаковского 19 декабря открылась выставка работ мастеров и умельцев народных художественных промыслов, проходящая в рамках финала республиканского смотра-конкурса «Наше наследие». Финалистами направления народных промыслов стали 26 мастеров со всей республики. Подведение итогов и награждение пяти лучших мастеров состоится 20 декабря на гала-концерте в ДДН Кулаковского.

Выставку финалистов открыл министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов. Как отметил министр, поддержка мастеров народных-художественных промыслов одним годом не ограничится. Работа в этом сегменте отрасли культуры идет комплексная, уже есть весомые решения на федеральном уровне. В начале декабря в Москве состоялось итоговое заседание Совета Федерации с участием председателя Валентины Матвиенко, на котором были озвучены важные для отрасли решения.

— Есть поручение оснастить дома культуры народными инструментами, это большое достижение. Также Валентина Матвиенко поддержала наш проект «Земский работник культуры», на реализацию которого для обеспечения отдаленных районов кадрами, регионам будет выделено порядка 4,5 млрд рублей. Наша виртуоз-хомусист Альбина Дегтярева от имени всех народных мастеров вручила Валентине Матвиенко наш якутский хомус. Отмечу, что поддержка мастеров должна идти ежегодно, их новые изделия должны выкупаться и передаваться из поколения в поколение. По аналогии с тем, как в этом году глава нашей республики Айсен Николаев поддержал кузнецов и олонхосутов, определив выплату стипендий, Министерством культуры и духовного развития Якутии готовится предложение по поддержке и народных мастеров. Одной из первых ласточек станет вручение сертификатов на гранты пяти лучшим, которое состоится 20 декабря, — рассказал Юрий Куприянов.

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Республиканский Дом народного творчества и социально-культурных технологий проводят масштабное мероприятие Года культурного наследия народов России — Общереспубликанский смотр-конкурс «Наше наследие» с марта. Конкурс включал в себя творческое направление – танцевальное и вокальное, и направление народных промыслов. Первый этап проходил на уровне муниципальных образований и городских округов. Второй этап прошел в форме концертной программы и выставки произведений мастеров и умельцев народных художественных промыслов. Финальный третий этап проходит в Якутске с 19 по 20 декабря. В эти дни в ДДН Кулаковского проходит выставка работ 26 финалистов по следующим видам производств:

— традиционная одежда и украшения народов Якутии;

— художественная обработка и резьба по дереву и бересте;

— художественная обработка и изготовление из металла;

— художественная обработка и резьба кости;

— плетение из конского волоса.

В финал направления художественных промыслов прошли: два мастера из Таттинского улуса, четыре из Хангаласского, три из Мегино-Кангаласского, четыре из Якутска, два из Чурапчинского, два из Сунтарского, и по одному мастеру из Вилюйского, Нюрбинского, Усть–Алданского, Алданского, Горного, Амгинского, а также по одному мастеру из северных улусов – Анабарского, Жиганского, Булунского.

Целью смотра-конкурса является формирование современного состояния народного художественного творчества в Республике Саха (Якутия), сохранение, возрождение и дальнейшее развитие нематериального культурного наследия во всем многообразии жанров и этнических особенностей, разработка методик интеграции традиционных творческих навыков в современный творческий процесс, цифровизация методического обеспечения творческих процессов.

Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я)