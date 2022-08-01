В Якутске в результате ДТП пострадала девушка

30 июля около 9 часов утра в дежурную группу столичной Госавтоинспекции, поступило сообщение от оператора «03» о том, что на улице Шевченко возле дома №4 г. Якутска 19-летний водитель управляя автомобилем Тойота Краун без государственных регистрационных знаков, не справился с рулевым управлением, нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части, совершил наезд на опору линии теплоэнергии.

В результате происшествия 21-летняя девушка – пассажирка автомашины Тойота Краун получила закрытый перелом плечевой кости, была госпитализирована в больницу.

В ходе проверки установлено, что водитель “Краун” водительского удостоверения не имеет, состояние опьянения не установлено, к административной ответственности в течении года привлекался 1 раз по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, полис ОСАГО отсутствует.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем без водительского удостоверения полагается штраф, а в некоторых случаях – арест или обязательные работы.

Обращаемся ко всем водителям быть предельно внимательными на дорогах, в особенности на пешеходных переходах, водители снижайте скорость если нужно даже вплоть до остановки транспортного средства.