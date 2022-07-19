В Якутске стартовала медовая ярмарка

Аккуратный ряд зеленых палаток выстроился на Комсомольской площади, а обаятельные их владельцы охотно рассказывают жителям и гостям Якутска о своем товаре. А он потрясающе вкусный, полезный и очень ароматный. Вот, милая продавец протягивает одноразовую ложечку малышу, родители которого которые не смогли пройти мимо ярмарки. «Вкусно?»,-крошка с улыбкой кивает. Папа с мамой смеются, маленький «дегустатор» помог определиться с выбором. Догадались о чем идет речь? Конечно же, о жидком золоте-меде. На днях в столице республики стартовала Всероссийская ярмарка меда. Все покупатели становятся участниками лотереи, в которой можно выиграть бочку меда или несколько литров варенья. Более подробно в фоторепортаже ИА YakutiaMedia.

Приобрести мёд местных и российских пчеловодов можно на Всероссийской ярмарке меда, которая будет работать почти до конца августа. Глаза разбегаются, ведь выбор огромен. На любой вкус представлен большой ассортимент меда, а также травяные чаи, бальзамы, варенье, орехи и сухофрукты из разных регионов России, в том числе с Горного Алтая, из Башкирии, Приморья, Краснодарского края, а также из Абхазии. Все они не только вкусные, но и помогают справиться с недугами. Чего только стоит положочка с ее необыкновенными свойствами. Это такая тряпочка из мешковины, холста, пропитанная медом, пчелиным ядом. Запах прекрасный, да и помогает избавиться от болей в спине, коленях, простуды.

Ах да, какой же стол без сладостей? Пожалуйста, вот вам и пахлава, и рахат-лукум, и халва. Впрочем, стоп, это нужно увидеть самому.

Журналист не устояла перед всем этим великолепием, теперь и у нас в офисе красуются баночки нескольких видов полезного лакомства.

Напомним, ярмарка мёда организована силами Якутского пчелоцентра, который работает с лучшими пчеловодами со всех регионов России. Как показала практика, ярмарка востребована среди населения Якутска. Вся выставленная продукция имеет высокое качество и необходимые сертификаты.

В 2022-м, как и каждый год, отмечается 14-го августа и совпадает с началом Успенского поста. Считалось, что именно к этому числу мед в ульях созревает до полной готовности и его можно собирать. Медовый Спас — первый из трех, иногда его так и называют — Первый Спас. Следом идут Яблочный Спас (19-го августа) и Ореховый (29-го августа). В этот день принято чествовать пчеловодов и их труд.

Добавим, мед считается самым древним лакомством. Любой человек на земле слышал о пользе этого уникального продукта пчеловодства. Мед является богатым источником витаминов и минералов. Он содержит все витамины группы В, К, Е, С, провитамин А. Так как витамины находятся в соединении с природными минеральными солями и биогенными аминами, польза от них гораздо выше синтетических заменителей.

Из макро— и микроэлементов в нем содержатся магний, калий, кальций, натрий, фосфор, хлор, сера, цинк, йод, медь, железо. Каждый из этих элементов влияет на течение физиологических процессов организма, выступая в роли катализаторов биохимических реакций.

Углеводный состав меда в основном представлен фруктозой и глюкозой. Они легко усваиваются, и в отличие от сахара не наносят вред зубной эмали.

Из белковых соединений мед содержит ферменты, гормоны и другие биологически активные соединения.

Благодаря такому богатому составу меда можно выделить следующие полезные свойства этого продукта:

1. Способствует повышению иммунитета организма;

2. Предотвращает нарушения работы желудка и может улучшить пищеварение;

3. Кальций, помогает нашим костям быть крепкими;

4. Хорошо воздействует на сердечно-сосудистую систему, улучшает работу сердца, сосуды делает более эластичными, повышает качество крови и укрепляет сердечную мышцу;

5. При простудных или вирусных инфекциях способствует быстрому выздоровлению человека, прекрасно воздействует на систему дыхания, имеет противовоспалительное действие;

6. Большое количество железа помогает проводить профилактику анемии;

7. Его можно употреблять человеку с сахарным диабетом;

8. Имеет противогрибковый, противовирусный и антибактериальный эффект.

Широкое применение мед нашел в косметологии. Благодаря его свойствам улучшать состояние кожи и волос у человека. С использованием этого уникального продукта косметологи могут проводить процедуры обертывания. Выпускают ополаскиватели и шампуни, в составе которых есть этот продукт. Эти косметические процедуры и средства помогут нашей коже сохранить бархатистость и здоровый вид, а волосы станут блестящими и крепкими.