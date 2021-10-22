В Якутске принято новое решение по дистанционному обучению

По решению Санитарно-противоэпидемической комиссии городского округа «город Якутск», принятом на заседании 22 октября, учащиеся с 5 по 8 класс остаются на дистанционном обучении. Учащиеся с 1 по 4 класс и с 9 по 11 (12) класс учатся в очном формате с соблюдением санитарных требований.

По информации временно исполняющего обязанности начальника отдела санитарного надзора и лицензирования Управления Роспотребнадзора по РС (Я) Георгия Игнатьева, заболеваемость ОРВИ и гриппом сохраняется на высоком уровне.

«По последним данным в городе Якутске сохраняется высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом. В связи с этим предлагаем сохранить прежние ограничения в образовательных организациях. То есть, временно продлить дистанционный формат обучения для детей среднего звена с 5 по 8 класс и очную форму обучения начальных и старших классов», — подчеркнул Георгий Игнатьев.

В связи с увеличением количества заболевших с 30 октября по 7 ноября будут приостановлены действия кружков, секций, дополнительных занятий, школьных, внешкольных мероприятий, вне зависимости от форм собственности.

«По состоянию на 22 октября более 56% заболевших коронавирусом являются жителями г. Якутска. Темп роста заболевания за неделю составляет почти 2%», — проинформировал Георгий Игнатьев.

Участники Санитарно-противоэпидемической комиссии городского округа «город Якутск» рекомендовали провести осенние каникулы с 30 октября по 7 ноября.

В школах будут проведены генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств, профилактические мероприятия с родителями учащихся. В школах также будет действовать температурный фильтр при входе в здание школы, соблюдение масочного режима, разграничение учеников во время уроков и перемен. Продолжится мониторинг заболевания учащихся начальных классов, допущенных к очной форме обучения.

С 25 по 29 октября в дошкольных учреждениях проведут мониторинг на нуждаемость в детских садах. При необходимости будут работать дежурные группы с соблюдением всех санитарных требований.