В Якутске формируется аграрный пояс

Вопросы развития агропояса Якутска рассмотрены на панельной дискуссии в рамках форума «Якутск 4.0.0 Старт».

Напомним, Указом главы республики Айсена Николаева определены задачи и мероприятия, которые призваны обеспечить рост благосостояния горожан, в том числе — обеспечение продовольственной безопасности города Якутска за счет формирования агропояса.

«С учетом возложенных задач мы с вами выстраиваем работу по развитию местного производства. Актуальность вопроса сегодня возрастает с учетом санкций, введенных недружественными странами по отношению к Российской Федерации», — отметил вице-премьер Михаил Никифоров, обращаясь к участникам мероприятия.

В ходе обсуждения были подняты вопросы рационального использования земель сельскохозяйственного назначения на территории городского округа, развития малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве, создания оптово-розничных распределительных центров, внедрения цифровых технологий в агропромышленном комплексе, организации школьного питания и другие.

В настоящее время на долю городского округа «город Якутск» приходится 10,97% объема сельхозпродукции республики.

К 2032 году рост объема производства сельхозпродукции на душу населения должен составить до 20% к уровню 2021 года, 50 новых субъектов должны быть вовлечены в малое и среднее предпринимательство в области сельского хозяйства.