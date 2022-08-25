25.08.2022
15:04
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Мультикультурная Якутия

В Якутии стартует флэшмоб «Салама дружбы»

С 1 до 27 сентября пройдет флэшмоб «Салама дружбы», посвященный Дню государственности республики. Основной целью акции является пропаганда патриотических ценностей, взглядов, идеалов, уважение к истории и культуре народов Якутии. 

Акция проходит онлайн, в ней могут принять участие все желающие. Условия участия: участники флешмоба записывают танец, песню или ролик с салама (шнур из конского волоса, украшенный разноцветными лоскутками ткани, берестяными игрушками) и отправляют на e-mail Sareda1@yandex.ru. 

Видеоролик по итогам акции будет опубликован на сайте Дома дружбы народов имени А.Е. Кулаковского ddnykt.ru и телеграмм-канале DDN_Yakutia.

Всем участникам отправляются сертификаты. Республиканская патриотическая акция «Салама дружбы» проводится в третий раз. 

Координаторы и организаторы проекта: отдел этнокультурной деятельности Дома дружбы народов им.А.Е. Кулаковского (89141008874), автор проекта – Александра Старостина (89142326060).


Фото: Пресс-службы Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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