Жесткая посадка самолета в Якутии при лесоавиационных работах



Установлено, что 28 июля 2022 года в дневное время на авиаплощадке села Мукучу Кобяйского района Республики Саха (Якутия) воздушное судно Cessna-172 (по наблюдению за лесными пожарами) совершило жесткую посадку. На борту судна находились командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Пострадавших нет, воздушное судно получило повреждения левого крыла и стойки шасси.

По данному факту Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

На место происшествия направились следователи, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Республике Саха (Якутия) транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиапроисшествия с частным самолетом

Якутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с авиапроисшествием с воздушным судном, принадлежащим одному из частных предпринимателей.

По предварительным данным 28 июля 2022 года в дневное время на авиаплощадке в 800 м от села Мукучу Кобяйского района Республики Саха (Якутия) воздушное судно Cessna-172 при посадке выкатилось за пределы посадочной площадки и повредило левую плоскость (левое крыло и стойка шасси). На борту судна находились командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Пострадавших нет.

Судно выполняло лесоавиационные работы.

По данному факту Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна). Ход и результаты проверочных мероприятий находятся на контроле Якутской транспортной прокуратуры.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства авиапроисшествия, при необходимости примет меры прокурорского реагирования.