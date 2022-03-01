01.03.2022
20:10
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Экономика

В Якутии появятся гусиные фермы

В Ил Тумэне 28 февраля и 1 марта состоялось расширенное заседание постоянного комитета парламента Якутии по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации, в ходе которого рассмотрен законопроект о внесении изменений в госбюджет республики на 2022 год.

В ходе корректировки бюджета в профильном комитете оставили 100 миллионов рублей дополнительных бюджетных ассигнований на инвестиционные проекты по созданию гусиных ферм в улусах Якутии. Инициатором выступает народный депутат Андрей НАХОДКИН. Так что этот экзотичный для Якутии вид бизнеса может получить развитие. Пока же птицеводство в Якутии в промышленных масштабах связано с разведением кур в Якутске, Нерюнгри и Нюрбе, а также перепелов в Нерюнгри.   

Сессия Ил Тумэна состоится 3 марта, она и примет окончательное решение по корректировке Бюджета-2022.

Фото: Технология бизнеса.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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