В Якутии появятся гусиные фермы

В Ил Тумэне 28 февраля и 1 марта состоялось расширенное заседание постоянного комитета парламента Якутии по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации, в ходе которого рассмотрен законопроект о внесении изменений в госбюджет республики на 2022 год.

В ходе корректировки бюджета в профильном комитете оставили 100 миллионов рублей дополнительных бюджетных ассигнований на инвестиционные проекты по созданию гусиных ферм в улусах Якутии. Инициатором выступает народный депутат Андрей НАХОДКИН. Так что этот экзотичный для Якутии вид бизнеса может получить развитие. Пока же птицеводство в Якутии в промышленных масштабах связано с разведением кур в Якутске, Нерюнгри и Нюрбе, а также перепелов в Нерюнгри.

Сессия Ил Тумэна состоится 3 марта, она и примет окончательное решение по корректировке Бюджета-2022.