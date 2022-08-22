В Якутии начинается августовское совещание работников образования

В этом году традиционное совещание в преддверии нового учебного года посвящено теме «Единое российское образовательное пространство: ключевые задачи региональной системы образования». Мероприятия пройдут в очном и онлайн форматах.

«Главная наша задача – преодоление разрывов между результатами обучения в школах, независимо от их месторасположения, доступность современных, передовых знаний для всех детей Якутии без исключения», – отметил ранее глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Напомним, глава поставил задачу – республика к 2024 году должна войти в число 15 лучших субъектов РФ по качеству образования.

23 августа на пленарном заседании работники системы образования, представители общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления рассмотрят вопросы реализации региональной государственной политики в сфере образования.

На дискуссионных площадках участники обсудят актуальные вопросы общего и среднего профессионального образования, в частности цифровую трансформацию региональной системы, новые вызовы в организации воспитательной работы, реализацию новых ФГОС, оценку качества образования.

В рамках совещания проводятся курсы, семинары, интенсивы, круглые столы. Будут представлены передовые идеи и проекты. Педагоги поделятся опытом с коллегами.

С 23 по 25 августа пройдет I республиканский слёт молодых педагогов дополнительного образования, посвященный 100-летию ЯАССР, «Территория развития» в Ленском районе.

24 августа состоится проектная сессия «Концепция развития образования 2030». Также в этот день будет проведено первое заседание родительского совета при главе республики.

В начале октября текущего года на XIV съезде учителей и педагогической общественности Якутии примут решения, которые станут основой новой стратегии образования региона.