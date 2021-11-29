В Вилюйске отца арестовали на 15 суток за неуплату алиментов

В Вилюйском районном отделении УФССП России по Республике Саха (Якутия) возбуждено исполнительное производство о взыскании с 39-летнего жителя Вилюйского района алиментов на содержание несовершеннолетних детей в размере ½ части всех видов доходов.

Достоверно зная о возбуждении в отношении него исполнительного производства, обязанности по своим алиментным платежамон не исполнял.В связи с тем, что мужчина скрывался от судебных приставов, его доставили в районное отделение принудительно. Сотрудником органа принудительного исполнения составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Судья Вилюйского судебного участка назначил гражданину наказание в виде 15 суток административного ареста.

Проверка имущественного положения должника показала об имеющемся автотранспортном средстве, которое изъято и передано взыскателю в счет погашения задолженности.

Если отбывание назначенного наказания не побудит должника выплачивать текущие платежи по алиментным обязательствам, ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 157 УК РФ.