В школах Якутии открыты 110 новых «Точек роста»

В 34 районах республики и городском округе «город Якутск» 14 сентября одновременно открыты 110 Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В них будут обучаться 16 985 школьников. Центры созданы в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

«Появление таких «Точек роста» преображает жизнь школы. Современные и комфортные образовательные пространства, оснащенные всем необходимым оборудованием и техникой, позволяют детям развиваться, раскрывать свои таланты и способности», – сказал ранее Глава Якутии Айсен Николаев.

В рамках проекта в школах произведен ремонт, приобретены новая мебель, современное оборудование: многофункциональные устройства, учебный набор программируемых робототехнических платформ, цифровые лаборатории по биологии, химии, физике, физиологии и нейротехнологии, расширенный робототехнический набор и многое другое.

С открытием центра учащихся Хатасской средней школы имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых поздравил вице-премьер Сергей Местников.

По словам вице-премьера, во всех 649 сельских школах республики к 2024 году появятся «Точки роста», что позволит учащимся через практические исследования приобщиться к основам таких сложных наук, как химия, физика, биология.

В «Точке роста» Хатасской средней школы обновят программы дополнительного образования по биохимии, биоэкологии, экспериментальной физике и робототехнике.

Напомним, центры «Точка роста» — специальные образовательные центры, создаваемые на базе школ в селах и малых городах. Их работа направлена на подготовку детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. По республике в 2021 году Центры открылись в 111 школах.