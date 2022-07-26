В Санкт-Петербурге состоялся Ысыах к 100-летию Якутии

В местности Ольгино в Санкт-Петербурге 24 июля состоялся Ысыах, посвященный 100-летию Якутской АССР. Участие в празднике приняли около 2 тысяч человек.

Традиционно основным организатором стал Олекминский улус, который в 2021 году провел на своей территории главный республиканский праздник — Ысыах Олонхо. Артисты подготовили для гостей насыщенную программу.

— Была проделана большая подготовительная работа для организации празднования Ысыаха в юбилейный год в Санкт-Петербурге. Культурная столица тепло приняла наших артистов. Всего участие в празднике приняли порядка 2 тысяч зрителей. Мы приняли решение возложить большую ответственную миссию по открытию праздника на начинающих артистов в том числе на студентов Якутского колледжа культуры и искусства, которые подготовили театрализованное представление об истории основания нашей республики и воплотили образы Платона Ойунского, Максима Аммосова, Исидора Барахова, Степана Аржакова. Очень достойно выступил студент отделения хорового дирижирования Андрей Латышев, исполнивший классические якутские произведения и песни из репертуара Муслима Магомаева. Зрители, насколько я знаю, более чем тепло приняли наших артистов, — рассказала заместитель министра культуры и духовного развития Марина Силина.

Также Колледж культуры совместно с Управлением культуры организовал канонические обрядовые действа церемонии открытия Ысыаха: очищение тусулгэ, поклонение Дьесегей Айыы, алгыс, кумысопитие и в завершении олекминский осуохай.

Украшением Ысыаха стал Дугуйдан Винокуров, выступление которого о силе единства и человеческого духа стало лейтмотивом всего национального праздника. В концерте также приняли участие: воспитанница Якутской балетной школы им. А. и Н. Посельских Карина Чикитова, покорившая сердца зрителей танцем «Якутяночка»; заслуженный артист РС(Я) Саарын, Эрхаан, танцевальные и вокальные коллективы детской школы искусств и художественной самодеятельности Олекминского улуса.

Всеобщий интерес гостей Ысыаха вызвала выставка музея Хомуса «Хомус- наследие предков». Сотрудники музея Вера Бурнашева и Андрей Деллохов рассказали историю якутского хомуса. Музей фольклора и музыки народов Якутии во время ысыаха во главе с директором Марией Корниловой завершил съемки документального фильма в рамках большого проекта «Кочующий музей».

В официальной части открытия Ысыаха приняли участие: Постоянный представитель Республики Саха «Якутия» при президенте России, первый заместитель председателя правительства РС (Я) Андрей Федотов, глава Олекминского района Николай Харбин, глава администрации Выборгского района Виктор Полунин, заместитель главы Пушкинского района Вера Семенова.