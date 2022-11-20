20.11.2022
11:54
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Происшествия

В парке Якутска пресечено проведение несанкционированного мероприятия

Сегодня на территории Центрального парка культуры и отдыха полиция пресекла попытку несанкционированного мероприятия. Как сообщил источник SakhaLife.ru, дело было связано с выборами и провести мероприятие пытались представители Амгинского улусу.

Кроме этого, временно был ограничен въезд на парковку парка.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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