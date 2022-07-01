В парке Якутска открыли летний зал для настольного тенниса

В городском Парке культуры и отдыха 1 июля состоялось торжественное открытие летнего спортивного зала для настольного тенниса.Инклюзивный проект «Настольный теннис – вид активного отдыха и реабилитации инвалидов» реализован благодаря муниципальной программе «Народный бюджет».

Руководитель проекта, председатель НКО «Доступная среда — социум», мастер спорта России по настольному теннису, инвалид I группы Михаил Неустроев отметил, что проект направлен на реализацию общественно-значимого мероприятия для жителей и гостей столицы.

«Проект предусматривает привлечение населения, в том числе и инвалидов к массовому спорту. Благодаря городскому проекту «Народный бюджет» в прошлом году закупили 5 хороших теннисных столов и инвентарь на сумму более 230 тысяч рублей. В следующем году планируем обустроить шахматную зону», — сказал Михаил Неустроев.

Cтроительство летнего спортивного зала для игроков и отдыхающих спонсировали спортсмены, любители настольного тенниса и другие спонсоры совместно с Окружной администрацией г. Якутска.

Глава города Якутска Евгений Григорьев поблагодарил всех вовлеченных с открытием летнего спортивного зала для занятий настольным теннисом.

«Считаю проект очень удачным для «Народного бюджета», который направлен на решение того или иного социального вопроса благодаря инициативам самих горожан, общественников. Уверен, зал станет местом отдыха, радости, новых знакомств, спортивных достижений для всего населения Якутска», — сказал Евгений Григорьев.

Председатель некоммерческой организации “Доступная среда — Социум”, мастер спорта России по настольному теннису среди лиц с ПОДА Михаил Неустроев награжден почетным знаком Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) «За вклад в развитие адаптивной физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия)». Знак вручил министр спорта Якутии Леонид Спиридонов.

Министр отметил, что данный спортивный объект будет способствовать формированию здорового образа жизни тысяч людей, развитию физической культуры в городе.

«Этот день дает старт в будущее подрастающему, молодому и крепкому поколению, стремлению побеждать, быть в числе лидеров», — сказал Леонид Спиридонов.

Символическую ленточку открытия летнего зала для настольного тенниса перерезали глава города Якутска Евгений Григорьев, министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонид Спиридонов, председатель НКО «Доступная среда – Социум», мастер спорта России по настольному теннису среди лиц с ПОДА Михаил Неустроев, почетный Президент Федерации настольного тенниса Якутии Альбина Поисеева и директор Центрального парка культуры и отдыха г. Якутска Виктор Обутов.