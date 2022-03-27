В Нерюнгри преподаватели Алдана, Нижнего Куранаха и Томмота достойно представили свой район

Достойно представили Алданский район на IV Региональной методической творческой школе педагогов ДМШ, ДШИ, ДМХШ «Методика, педагогика, исполнительство» в г. Нерюнгри преподаватели детских школ искусств Алдана, Нижнего Куранаха, Томмота.

Организаторами творческой школы и курсов повышения квалификации на тему «Современные аспекты деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ в области музыкального искусства: теория и практика» стала «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В. А. Босикова». Открывая творческую школу, ректор ВШМ Надежда Михайловна Зайкова заострила внимание на том, какая ответственность ложится на руководителей и преподавателей школ искусств республики в связи с изменениями в Федеральном законе «Об образовании» и особенностях регулирования деятельности ДШИ.

В рамках творческой школы прошли практические занятия, мастер-классы, которые провели Светлана Владимировна Вдовенко, проректор по учебной и научной работе, доцент кафедры специального фортепиано, лауреат международных конкурсов, Александр Эдуардович Кузьмин, доцент, заведующий кафедрой концертных духовых и ударных инструментов, заслуженный артист РС(Я). Елена Афанасьевна Ким-Татаринова, доцент кафедры истории и теории музыки, заслуженный деятель искусств РС (Я), Сергей Иннокентьевич Лебедев, старший преподаватель кафедры специального фортепиано, лауреат международных конкурсов, отличник культуры РС (Я).

Творческая школа – это и творческие соревнования педагогов. Сто участников из Южной Якутии и г. Тынды соревновались в профессиональном мастерстве, а также в конкурсе докладов и методических сообщений. В 9 номинациях были определены 17 лауреатов первой степени, 16 лауреатов – второй, 13 лауреатов – третей. И тринадцать преподавателей были отмечены дипломами.

Результаты алданцев заслуживают аплодисментов и поздравлений.

Номинация «Инструментальное творчество» — Соло:

Лауреат I степени

Шильникова Сабина Денисовна – преподаватель по классу домры МБУ ДО Алданская ДШИ им. А. Т. Никитина, концертмейстер Агеева Елена Васильевна преподаватель по классу ф-но Нижнекуранахская ДШИ

– преподаватель по классу домры МБУ ДО Алданская ДШИ им. А. Т. Никитина, преподаватель по классу ф-но Нижнекуранахская ДШИ Чебыкин Константин Алексеевич – преподаватель по классу гитары

МБУ ДО «Нижнекуранахская ДШИ»

Лауреат III степени

Санду Сергей Витальевич — преподаватель по классу аккордеонаМБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им. И.Н.Касьяненко»

Номинация «Театральное творчество»

Дипломант

Гузман Евгений Александрович — преподаватель театрального отделения

МБУ ДО «Нижнекуранахская ДШИ»

Номинация «Вокал» — Соло

Лауреат I степени

Торопова Виктория Владимировна – преподаватель по классу «эстрадный вокал»

МБУ ДО «Нижнекуранахская ДШИ»

Лауреат II степени

Куценко Екатерина Михайловна – преподаватель теоретических и хоровых дисциплин МБУ ДО Алданская ДШИ им. А. Т. Никитина

концертмейстер Агеева Елена Васильевна – преподаватель по классу ф-но

МБУ ДО «Нижнекуранахская ДШИ»

Номинация «Вокал» — Ансамбль

Лауреат II степени

Сорокина Наталья Алексеевна – преподаватель по классу «музыкальный фольклор»; Агеева Елена Васильевна – преподаватель по классу ф-но; Вавилова Эльвира Ильясовна – преподаватель по классу теоретических и хоровых дисциплин; Торопова Виктория Владимировна – преподаватель по классу «эстрадный вокал» МБУ ДО «Нижнекуранахская ДШИ»

Номинация «Инструментальное творчество – Ансамбль

Лауреат I степени

Лунева Диния Наильевна — преподаватель по классу аккордеона и гитары;

Гаврилова Надежда Валерьевна – преподаватель теоретических дисциплин;

Торопова Юлия Александровна – преподаватель по классу домра.

МБУ ДО «Нижнекуранахская ДШИ»

Ансамбль преподавателей «Элегия», МБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им.И.Н.Касьяненко» Рук. Лукинская Расима Мухаметовна

Номинация – «Хореография»

Дипломант

Лелеко Лидия Владиславовна — преподаватель по классу хореографии

МБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им.И.Н.Касьяненко»

Номинация « Лучшая методическая разработка»

Лауреат I степени

Кавюк Гузель Сайфулловна – руководитель оркестра народных инструментов

МБУ ДО «Алданская детская школа искусств им.А.Т.Никитина»

Номинация «Лучший доклад»

Лауреат I степени

Куценко Екатерина Михайловна – преподаватель по классу теоретических и хоровых дисциплин МБУ ДО «Алданская детская школа искусств им.А.Т.Никитина»

преподаватель по классу теоретических и хоровых дисциплин МБУ ДО «Алданская детская школа искусств им.А.Т.Никитина» Шильникова Сабина Денисовна – преподаватель по классу домры

МБУ ДО «Алданская детская школа искусств им.А.Т.Никитина»

Лауреат II степени

Гарбузас Зоя Викторовна — преподаватель художественного отделения

МБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им.И.Н.Касьяненко»

Красильникова Анна Валерьевна — преподаватель художественного отделения

МБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им.И.Н.Касьяненко»

Лауреат III степени

Платонова Светлана Владимировна – преподаватель по классу теоретических дисциплин МБУ ДО «Алданская детская школа искусств им.А.Т.Никитина»

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»

Лауреат I степени

Гарбузас Зоя Викторовна — преподаватель изобразительного искусства

МБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им.И.Н.Касьяненко»

Хоютанова Ирина Александровна – преподаватель изобразительного искусства

МБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им. И.Н.Касьяненко»

Севрюкова Любовь Валерьевна — преподаватель изобразительного искусства «Нижнекуранахская ДШИ»

Лауреат II степени

Красильникова Анна Валерьевна — преподаватель изобразительного искусства

МБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им. И.Н.Касьяненко».

Подводя итоги конкурсов, жюри отметило высокий профессионализм преподавателей. «Чтобы быть преподавателем ДШИ, идущим в ногу со временем, нужно отвечать требованиям времени, чтобы готовить достойную замену, нужно глубоко разбираться в тех преобразованиях, которые происходят в нашей стране. И вы сегодня продемонстрировали все эти качества: поиск новых форм работы, умение преодолевать профессиональную стагнацию, и неустанное формирование новых компетенций».