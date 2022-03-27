В Нерюнгри преподаватели Алдана, Нижнего Куранаха и Томмота достойно представили свой район
Достойно представили Алданский район на IV Региональной методической творческой школе педагогов ДМШ, ДШИ, ДМХШ «Методика, педагогика, исполнительство» в г. Нерюнгри преподаватели детских школ искусств Алдана, Нижнего Куранаха, Томмота.
Организаторами творческой школы и курсов повышения квалификации на тему «Современные аспекты деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ в области музыкального искусства: теория и практика» стала «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В. А. Босикова». Открывая творческую школу, ректор ВШМ Надежда Михайловна Зайкова заострила внимание на том, какая ответственность ложится на руководителей и преподавателей школ искусств республики в связи с изменениями в Федеральном законе «Об образовании» и особенностях регулирования деятельности ДШИ.
В рамках творческой школы прошли практические занятия, мастер-классы, которые провели Светлана Владимировна Вдовенко, проректор по учебной и научной работе, доцент кафедры специального фортепиано, лауреат международных конкурсов, Александр Эдуардович Кузьмин, доцент, заведующий кафедрой концертных духовых и ударных инструментов, заслуженный артист РС(Я). Елена Афанасьевна Ким-Татаринова, доцент кафедры истории и теории музыки, заслуженный деятель искусств РС (Я), Сергей Иннокентьевич Лебедев, старший преподаватель кафедры специального фортепиано, лауреат международных конкурсов, отличник культуры РС (Я).
Творческая школа – это и творческие соревнования педагогов. Сто участников из Южной Якутии и г. Тынды соревновались в профессиональном мастерстве, а также в конкурсе докладов и методических сообщений. В 9 номинациях были определены 17 лауреатов первой степени, 16 лауреатов – второй, 13 лауреатов – третей. И тринадцать преподавателей были отмечены дипломами.
Результаты алданцев заслуживают аплодисментов и поздравлений.
Номинация «Инструментальное творчество» — Соло:
Лауреат I степени
- Шильникова Сабина Денисовна – преподаватель по классу домры МБУ ДО Алданская ДШИ им. А. Т. Никитина, концертмейстер Агеева Елена Васильевна преподаватель по классу ф-но Нижнекуранахская ДШИ
- Чебыкин Константин Алексеевич – преподаватель по классу гитары
МБУ ДО «Нижнекуранахская ДШИ»
Лауреат III степени
- Санду Сергей Витальевич — преподаватель по классу аккордеонаМБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им. И.Н.Касьяненко»
Номинация «Театральное творчество»
Дипломант
- Гузман Евгений Александрович — преподаватель театрального отделения
МБУ ДО «Нижнекуранахская ДШИ»
Номинация «Вокал» — Соло
Лауреат I степени
- Торопова Виктория Владимировна – преподаватель по классу «эстрадный вокал»
МБУ ДО «Нижнекуранахская ДШИ»
Лауреат II степени
- Куценко Екатерина Михайловна – преподаватель теоретических и хоровых дисциплин МБУ ДО Алданская ДШИ им. А. Т. Никитина
концертмейстер Агеева Елена Васильевна – преподаватель по классу ф-но
МБУ ДО «Нижнекуранахская ДШИ»
Номинация «Вокал» — Ансамбль
Лауреат II степени
- Сорокина Наталья Алексеевна – преподаватель по классу «музыкальный фольклор»; Агеева Елена Васильевна – преподаватель по классу ф-но; Вавилова Эльвира Ильясовна – преподаватель по классу теоретических и хоровых дисциплин; Торопова Виктория Владимировна – преподаватель по классу «эстрадный вокал» МБУ ДО «Нижнекуранахская ДШИ»
Номинация «Инструментальное творчество – Ансамбль
Лауреат I степени
- Лунева Диния Наильевна — преподаватель по классу аккордеона и гитары;
Гаврилова Надежда Валерьевна – преподаватель теоретических дисциплин;
Торопова Юлия Александровна – преподаватель по классу домра.
МБУ ДО «Нижнекуранахская ДШИ»
- Ансамбль преподавателей «Элегия», МБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им.И.Н.Касьяненко» Рук. Лукинская Расима Мухаметовна
Номинация – «Хореография»
Дипломант
- Лелеко Лидия Владиславовна — преподаватель по классу хореографии
МБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им.И.Н.Касьяненко»
Номинация « Лучшая методическая разработка»
Лауреат I степени
- Кавюк Гузель Сайфулловна – руководитель оркестра народных инструментов
МБУ ДО «Алданская детская школа искусств им.А.Т.Никитина»
Номинация «Лучший доклад»
Лауреат I степени
- Куценко Екатерина Михайловна – преподаватель по классу теоретических и хоровых дисциплин МБУ ДО «Алданская детская школа искусств им.А.Т.Никитина»
- Шильникова Сабина Денисовна – преподаватель по классу домры
МБУ ДО «Алданская детская школа искусств им.А.Т.Никитина»
Лауреат II степени
- Гарбузас Зоя Викторовна — преподаватель художественного отделения
МБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им.И.Н.Касьяненко»
- Красильникова Анна Валерьевна — преподаватель художественного отделения
МБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им.И.Н.Касьяненко»
Лауреат III степени
- Платонова Светлана Владимировна – преподаватель по классу теоретических дисциплин МБУ ДО «Алданская детская школа искусств им.А.Т.Никитина»
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
Лауреат I степени
- Гарбузас Зоя Викторовна — преподаватель изобразительного искусства
МБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им.И.Н.Касьяненко»
- Хоютанова Ирина Александровна – преподаватель изобразительного искусства
МБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им. И.Н.Касьяненко»
- Севрюкова Любовь Валерьевна — преподаватель изобразительного искусства «Нижнекуранахская ДШИ»
Лауреат II степени
- Красильникова Анна Валерьевна — преподаватель изобразительного искусства
МБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им. И.Н.Касьяненко».
Подводя итоги конкурсов, жюри отметило высокий профессионализм преподавателей. «Чтобы быть преподавателем ДШИ, идущим в ногу со временем, нужно отвечать требованиям времени, чтобы готовить достойную замену, нужно глубоко разбираться в тех преобразованиях, которые происходят в нашей стране. И вы сегодня продемонстрировали все эти качества: поиск новых форм работы, умение преодолевать профессиональную стагнацию, и неустанное формирование новых компетенций».
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