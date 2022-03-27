27.03.2022
15:05
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Образование

В Нерюнгри преподаватели Алдана, Нижнего Куранаха и Томмота достойно представили свой район

Достойно представили Алданский район на IV Региональной методической творческой школе педагогов ДМШ, ДШИ, ДМХШ «Методика, педагогика, исполнительство» в г. Нерюнгри преподаватели детских школ искусств Алдана, Нижнего Куранаха, Томмота.   

Организаторами творческой школы и курсов повышения квалификации на тему «Современные аспекты деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ в области музыкального искусства: теория и практика» стала «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В. А. Босикова». Открывая творческую школу, ректор ВШМ Надежда Михайловна Зайкова заострила внимание на том, какая ответственность ложится  на руководителей  и преподавателей школ искусств республики в связи с изменениями в Федеральном законе  «Об образовании» и особенностях регулирования деятельности ДШИ.

В рамках творческой школы прошли практические занятия, мастер-классы, которые провели Светлана Владимировна Вдовенко, проректор по учебной и научной работе, доцент кафедры специального фортепиано, лауреат международных конкурсов, Александр Эдуардович Кузьмин, доцент, заведующий кафедрой концертных духовых и ударных инструментов, заслуженный артист РС(Я). Елена Афанасьевна Ким-Татаринова, доцент кафедры истории и теории музыки, заслуженный деятель искусств РС (Я), Сергей Иннокентьевич Лебедев, старший преподаватель кафедры специального фортепиано, лауреат международных конкурсов, отличник культуры РС (Я).

Творческая школа – это и творческие соревнования педагогов. Сто участников  из Южной Якутии и г. Тынды соревновались в профессиональном мастерстве, а также в конкурсе докладов и методических сообщений. В 9 номинациях были определены 17 лауреатов первой  степени, 16 лауреатов – второй, 13 лауреатов – третей. И тринадцать преподавателей были отмечены дипломами.

Результаты алданцев  заслуживают аплодисментов и поздравлений.

Номинация «Инструментальное творчество» — Соло:

Лауреат I степени

  • Шильникова Сабина Денисовна – преподаватель по классу домры МБУ ДО Алданская ДШИ им. А. Т. Никитина, концертмейстер Агеева Елена Васильевна  преподаватель по классу ф-но Нижнекуранахская ДШИ 
  • Чебыкин Константин Алексеевич – преподаватель по классу гитары 

              МБУ ДО «Нижнекуранахская  ДШИ»  

 Лауреат  III   степени

  • Санду Сергей Витальевич  — преподаватель по классу  аккордеонаМБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им. И.Н.Касьяненко»

Номинация «Театральное творчество»

Дипломант

  • Гузман Евгений Александрович — преподаватель  театрального отделения  

             МБУ ДО «Нижнекуранахская  ДШИ»

Номинация «Вокал» — Соло

Лауреат  I  степени

  • Торопова Виктория Владимировна – преподаватель  по классу «эстрадный вокал»

МБУ ДО «Нижнекуранахская  ДШИ»  

Лауреат II степени

  • Куценко Екатерина Михайловна – преподаватель теоретических  и хоровых дисциплин   МБУ ДО Алданская ДШИ им. А. Т. Никитина

 концертмейстер  Агеева Елена Васильевна – преподаватель  по классу ф-но

               МБУ ДО «Нижнекуранахская  ДШИ» 

Номинация «Вокал» — Ансамбль

Лауреат II степени

  • Сорокина Наталья Алексеевна – преподаватель по классу «музыкальный фольклор»; Агеева Елена Васильевна – преподаватель  по классу ф-но; Вавилова Эльвира Ильясовна – преподаватель по классу теоретических и хоровых дисциплин; Торопова Виктория Владимировна – преподаватель по классу «эстрадный вокал»  МБУ ДО «Нижнекуранахская  ДШИ»   

Номинация  «Инструментальное творчество – Ансамбль

Лауреат I степени 

  •  Лунева Диния Наильевна — преподаватель по классу аккордеона и гитары;

              Гаврилова Надежда Валерьевна – преподаватель теоретических дисциплин;

              Торопова Юлия Александровна – преподаватель по классу домра.

              МБУ ДО «Нижнекуранахская  ДШИ»  

  • Ансамбль преподавателей «Элегия»,  МБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им.И.Н.Касьяненко»  Рук. Лукинская Расима Мухаметовна

            Номинация – «Хореография»

Дипломант

  • Лелеко Лидия Владиславовна — преподаватель по классу хореографии

            МБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им.И.Н.Касьяненко»

Номинация « Лучшая методическая разработка»

Лауреат I  степени

  • Кавюк Гузель Сайфулловна – руководитель оркестра народных инструментов  

    МБУ ДО «Алданская детская школа искусств им.А.Т.Никитина»

Номинация «Лучший доклад»

Лауреат  I  степени

  • Куценко Екатерина Михайловна – преподаватель по классу теоретических и хоровых дисциплин    МБУ ДО «Алданская детская школа искусств им.А.Т.Никитина»
  • Шильникова Сабина Денисовна – преподаватель по классу домры

 МБУ ДО «Алданская детская школа искусств им.А.Т.Никитина»

Лауреат  II степени

  • Гарбузас Зоя Викторовна —  преподаватель художественного отделения

          МБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им.И.Н.Касьяненко»

  • Красильникова Анна Валерьевна —  преподаватель  художественного отделения  

          МБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им.И.Н.Касьяненко»

Лауреат  III степени

  • Платонова Светлана Владимировна – преподаватель по классу теоретических дисциплин  МБУ ДО «Алданская детская школа искусств им.А.Т.Никитина»

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»

Лауреат I степени

  • Гарбузас Зоя Викторовна — преподаватель изобразительного искусства

МБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им.И.Н.Касьяненко» 

  • Хоютанова Ирина Александровна – преподаватель  изобразительного искусства

МБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им. И.Н.Касьяненко» 

  • Севрюкова Любовь Валерьевна  — преподаватель изобразительного искусства   «Нижнекуранахская ДШИ»

Лауреат II степени

  • Красильникова Анна Валерьевна — преподаватель изобразительного искусства

            МБУ ДО «Томмотская детская школа искусств им. И.Н.Касьяненко».

Подводя итоги конкурсов, жюри отметило высокий профессионализм преподавателей. «Чтобы быть преподавателем ДШИ, идущим в ногу со временем, нужно отвечать требованиям времени, чтобы готовить достойную замену, нужно глубоко разбираться в тех преобразованиях, которые происходят в нашей стране. И вы сегодня  продемонстрировали все эти  качества: поиск новых форм работы, умение преодолевать профессиональную стагнацию, и неустанное формирование новых компетенций». 

Фото: предоставлено участниками творческой школы.
Источник: Пресс-служба Алданского района.
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