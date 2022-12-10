В Москве задержали киргиза вместо разыскиваемого УФСИН жителя Якутии

Система распознавания лиц в Москве запуталась в азиатской внешности и приняла случайного киргиза за разыскиваемого мужчину. Ускоренный курс деколонизации для московских полицейских начался вечером 8 декабря, сообщает тгк Baza.

Они были уверены, что задержали в отделении «Сбера» на Химкинском бульваре Дмитрия Куприянова (на фото слева), которого УФСИН Якутии объявила в федеральный розыск. Но уже в отделении выяснилось, что полицейские по ошибке взяли Абдульбасира Эрматова — гражданина Киргизии.

Как же так вышло? Всё дело в том, что внешне мужчины немного похожи, и система распознавания просто их перепутала. Поэтому полицейские лишь пробили Эрматова по всем базам и, удостоверившись, что задержанного никто не ищет, отпустили его домой.