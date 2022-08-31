Владелец экопарка в Якутске о похищении черного лебедя

Мужчина поймал чёрного лебедя с Лебединого озера и уносит на руках. Это засняли на видео очевидцы. Они возмущено кричат ему, чтоб вернул птицу обратно, что сняли его на камеру, сообщает тгк@DJIIKEY ( по ссылке можно посмотреть видео происшествия).

После того, как видео попало в соцсети, тгк @yk24ru обратился за комментарием к владельцу экопарка «Лебединое озеро» на озере Щорса в столице республики. По словам Юрия Борисова, это был плановый перенос птиц, обитающих на территории озера, связанный с окончанием сезона. На видео с черным лебедем был запечатлен сотрудник экопарка, осуществляющий переноску.

Но инцидент доказал, что лебеди находятся под бдительной общественной охраной — горожане не дадут похитить птиц.