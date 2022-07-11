ТЮНГД: Помогаем сохранять национальные и культурные традиции Якутии

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть», стала спонсором- партнером двух крупных мероприятий — VI чемпионата мира по мас-рестлингу и VIII Спортивных игр народов Якутии. Эти два праздника спорта стали одними из ярких событий юбилейного года 100-летия Якутской АССР.

— Сегодня наше предприятие занимаясь корпоративной, благотворительной, спонсорской деятельностью, помогает создавать крепкий фундамент для социально-экономического развития всего региона, — сказал руководитель представительства ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» в Республике Саха (Якутия) Петр Алексеев. – В рамках Соглашения о сотрудничестве между Компанией «Роснефть» и Республикой Саха (Якутия) наше предприятие реализовывает на территории республики крупные социально-значимые благотворительные проекты. Если говорить о работе этого года, мы оказали финансовую помощь Целевому фонду будущих поколений РС(Я) для строительства детских игровых и спортивных площадок в пяти муниципальных образованиях Якутии – городах Якутск и Ленск, а также в населенных пунктах Орто-Сурт Горного района и Мындаба Усть-Алданского района, в селе Тас-Юрях Мирнинского района. Также, оказана финансовая помощь Мирнинской районной центральной больнице для приобретения медицинского оборудования и инвентаря.

Поддерживая якутский спорт, «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» стремится к тому, чтобы национальные виды спорта Якутии развивались как массовые общедоступные виды спорта. Так, на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении ко Дню нефтяника ежегодно проводятся соревнования по мас-рестлингу и якутским прыжкам с целью дальнейшей популяризации якутских национальных видов спорта в регионах. Важно отметить, что на Среднеботуобинском месторождении трудятся более 400 работников из 40 регионов страны.

Кроме того, в эти дни под эгидой 100-летия со дня образования Якутской АССР нефтяники на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении проводятся соревнования по мини-футболу и волейболу. Масштабные турниры организованы в два этапа, с охватом первой и второй вахт. Всего принимает участие более 200 сотрудников. По итогам соревнований, лучшие команды будут награждать в рамках празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

Пропаганда здорового образа жизни для своих сотрудников и их семей – часть корпоративной политики «Таас-Юрях Нефтегазодобычи». Ежегодно зимой и летом работники объединяются в одну большую и дружную команду, чтобы представить предприятие на корпоративных Спортивных играх компании «Роснефть». В этом году на XVII Летних спортивных играх честь «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» защитят 40 участников, среди которых есть сотрудники из офиса г. Якутска и Ленска. Масштабное спортивное мероприятие пройдет в августе, в городе Тюмень. Лучшие спортсмены предприятия будут состязаться по баскетболу, волейболу, настольному теннису, мини-футболу, легкой атлетике, шахматам, бильярду, силовому двоеборью и перетягиванию каната.