Точную программу маэстро Гергиев сверстает непосредственно перед концертом

18 ноября — единственный концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Якутске

В Якутске в рамках празднования 100-летия образования ЯАССР 18 ноября состоится единственный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева. Начало в 20.00.

Симфонический оркестр Мариинского театра — один из старейших оркестров в России, постоянно находящийся в Санкт-Петербурге. Уникальный концерт состоится в рамках мероприятий к столетию Якутии, утвержденных полномочным представителем Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Для организации встречи якутского зрителя с легендарным коллективом из федерального бюджета выделено 10,5 млн. руб, республика выделила 913 тыс. руб. В Якутске коллектив пробудет менее суток, ранее в графике гастрольного тура коллектива уже были Томск и Кемерово.

По словам заместителя министра культуры и духовного развития Якутии, заслуженной артистки России Марины Силиной, как правило, гастрольная программа симфонического оркестра Мариинского театра варьируется в зависимости от площадки, точная программа будет сверстана лично маэстро Гергиевым непосредственно перед выступлением, после акустической репетиции. Однако, по предварительной информации в программе будет исполнена музыкальная поэма «Прометей» А.Н. Скрябина.

— В сегодняшнем концерте предполагается исполнение симфонической поэмы Скрябина «Прометей». Это грандиозное произведение, написанное для большого состава симфонического оркестра, рояля, с участием хора, и самое главное оно предполагает использование световой партитуры — Luce. Композитор обладал светомышлением, мыслил цветомузыкальными образами при написании своих произведений. Эта особенность называется синестезия, когда автор представляет звуки цветом. Мне кажется, что выбор маэстро Валерием Абисаловичем этого произведения глубоко символичен в наше непростое время. Свет в нем выступает, как символ жизни, торжество мироздания. Как Прометей дал свет, надежу, жизнь людям, так и сегодня это удивительное, сложное произведение — символ того, что даже в этот непростой период ограничений, искусство поможет нам все преодолеть. В Якутии поэма Скрябина «Прометей» исполняется впервые. Хоровая партия будет исполняться хором Мариинского театра и хором Филармонии Якутии, — рассказала заместитель министра культуры республики Марина Силина.

Сегодня 18 ноября виртуальный концертный зал Филармонии Якутии представит также онлайн трансляцию концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на официальном сайте Филармонии Якутии. Трансляция состоится 18 ноября в 20:00. Возможна задержка в зависимости от времени прилёта коллектива в Якутск. Смотрите онлайн-трансляцию на сайте Филармонии Якутии — www.filarmony.ru.

Отметим, что сотрудничество якутской Филармонии и Мариинского театра длится несколько лет. В 2007 г. художественный руководитель Филармонии Наталья Базалева инициировала и организовала в Якутске концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, приуроченного к 375-летию вхождения Якутии в состав Российского Государства. В 2012 г. организовала и дирижировала концертом Государственного концертного оркестра Якутии и солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра на VIII фестивале «Масленица» Мариинского театра в Петербурге, а также организовала концерты симфонического оркестра Филармонии «Symphonica ARTica» в Мариинском театре в 2012 и 2014 гг. В 2015 г состоялся концерт симфонического оркестра «Symphonica ARTica» под управлением Базалевой на открытии 50-го абонемента 233 сезона Мариинского театра и закрытии V Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние» в КЗ Мариинского. В.А. Гергиев посещал Якутск в 2016 году, тогда на сцене Театра Оперы и Балета состоялось концертное выступление оперы Сергея Прокофьева «Обручение в Монастыре». Также на сцене Мариинского театра проходили гастроли Государственного театра оперы и балета РСЯ им им. Д.К.Сивцева-Суоруна Омоллоона были исполнены опера «Князь Игорь» в постановке Андрея Борисова и гала-концерт солистов театра.

Организатором концерта 2021 г. выступило Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития РС(Я), Филармония Якутии им Г. М. Кривошапко. В 2022 году в рамках 100-летия Якутии также запланирован концерт Symphonica ARTica в Санкт-Петербурге, гастроли республиканских театров, выставки музеев и тд.