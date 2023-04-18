Стая собак разорвала женщину: А виновным признан чиновник мэрии…

Как стало известно вчера, закончился судебный процесс по делу бывшего замначальника СЭГХ мэрии Якутска Станислава Новикова, обвиненного по ч. 2 ст.293 УК РФ — (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).

Судья Якутского горсуда Дмитрий Мекюрдянов 17 апреля признал Станислава Новикова виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, что Новикова следствие признало ответственным в трагической гибели от нападении стаи собак Сарданы Слепцовой, заведующей лабораторией СВФУ, кандидата технических наук. Это страшное происшествие потрясло Якутск и всю республику, вызвало большой резонанс в стране. Следствие после полугода поиска решило, что главным виновником является тогдашний заместитель начальника СЭГХ Станислав Новиков. Как установило следствие, Станиславу Новикову неоднократно поступали сообщения о стаях бездомных собак в Автодорожном округе, но он не реагировал на них должным образом. Незадолго до этого эта же стая чуть не загрызли другую женщину, которой едва удалось отбиться.

По версии следствия, обвиняемый, занимая названную должность, достоверно зная, что в период с 1.07 по 29.12.2021 года в окружную администрацию г. Якутска неоднократно поступали представления и информации надзорных и правоохранительных органов, обращения граждан о принятии мер по фактам скопления на территории столицы региона, в том числе в районе Автодорожного округа стай безнадзорных собак, не принял мер по надлежащему исполнению возложенных на него обязанностей путем организации работ по их отлову и содержанию.