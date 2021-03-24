Состоялось знаковое мероприятие для керамистов Якутии

22 марта 2021 года в Якутске прошел первый круглый стол по теме «Перспективы развития гончарного промысла в Якутии», завершивший 7-дневный «Гончарный курс». Необычный проект организовали компания «Камелек» и Ассоциация предпринимателей «Сделано в Якутии», возглавляемые энтузиастом дела возрождения керамики в Якутии Ольгой Григорьевой. Было обучено 30 участников за три потока: начинающие и опытные гончары, всем вручены сертификаты.

Обучение провели: Людмила Тимакова, создатель зарегистрированного товарного знака «Инклюзивный ремесленный центр «Капля солнца», руководитель АНО «ТО «ПензаХобби», создатель международного фестиваля творчества и рукоделия «Канитель»; Иван Учаев, руководитель АНО развития народных художественных промыслов «Дом гончара» г.Сызрань, потомственный гончар.

Модераторы стола Ольга Григорьева и Нарыяна Гаврильева, руководитель РЦ социальных технологий РС(Я) подчеркнули, что наступил момент для создания ремесленных НКО, как современного мирового и российского тренда. Ведь Якутия – регион талантливых мастеров, нуждающихся в консолидации усилий по вопросам удешевления закупки сырья, оборудования, инструментов. Важным аспектом именно для гончарного промысла является формирование нормативной базы, ведь добыча глины относится к категории недропользования.

Активное участие приняли эксперты, заинтересованные в развитии гончарного промысла, керамического искусства, возрождении традиционного ремесленничества в республике. По теме физико-химического состава якутской глины, сырьевой базе, технологиям получения керамических материалов из глинистого сырья очень интересно рассказали Василий Тагров , м.н.с Лаборатории инновационных технологий Арктики и Субарктики (ЛитАС) ЯНЦ СО РАН и Эльза Сутакова, преподаватель-химик Института естественных наук СВФУ. Присутствующие узнали, что в Якутии существуют 30 официальных карьеров и множество незарегистрированных глинистых пластов; что строительная керамика отличается от того, что для производства посуды нужна лицензированная глина; о разнице намцырской и кангаласской глины и многом другом.

Григорьев Александр Васильевич – Саалтааны, председатель ЯРОО Айсар, своем выступлении отметил, что у древних саха гончар даже стоял впереди кузнеца; что состоялось знаковое мероприятие для керамистов Якутии, которое даст толчок развитию не только гончарному делу, но и производству посуды, влекущему за собой новые формы посуды и кулинарии.

Заместитель директора Национального концерна «Сахабулт» Шишигина Аксинья объявила прекрасную новость, что открывается галерея народно-художественных промыслов (НХП), куда пригласила выставляться керамистов, и что создается Кластер легкой промышленности и НХП, с поддержкой от государства. При этом молодежь НХП получит суперльготные условия участия!

Активно обсуждены актуальные темы: возможности развития местного производства гончарных кругов, экструдеров, муфельных печей; вопрос развития гончарных мастерских в системе дополнительного образования республики; перспективы развития инклюзивных гончарных мастерских; перспективы создания новых рабочих мест, увеличение количества самозанятых; гончарное дело как один из элементов туристического потенциала Якутии. Началось обсуждение с яркого выступления Людмилы Тимаковой, имеющей огромный опыт организации более 100 фестивалей, помощи создания 32 гончарных мастерских по стране; опыт победы в конкурсе президентских грантов для НКО на суммы по 6 и 10 миллионов рублей для ремесленной мастерской. Эксперт поделилась уникальным опытом и предложила создавать производство как глины, так и оборудования, инструментов прямо на территории республики, что не только сэкономит средства ремесленников, но даст развитие новому сегменту бизнеса.

Слова напутствия сказала Гуляева Мария — преподаватель Школы Искусств им. Л.А.Ким, художник-керамист, член союза художников РФ, отличник культуры РС (Я), служащая керамическому искусству 31 год. Пожелала развивать художественный вкус мастеров, рассказала, что видела многие выставки, арт-мероприятия ремесленников за рубежом и в стране, что очень хотелось бы такие фестивали проводить в республике также на высоком организационном уровне.

В целом, результаты этой насыщенной плодотворной недели показали огромный потенциал развития промысла. Надо отметить, что межрегиональное взаимодействие происходит уже в третий раз. Впервые Л.Тимакова и И.Учаева приезжали на наш фестиваль «Зима начинается в Якутии» в декабре 2019 года, по инициативе ОО «Сахалыы танас» и РЦ социальных технологий РС(Я). Следующим этапом было участие трех НКО от Якутии в международном фестивале «Канитель» в Пензе в сентябре 2020 года.

В заключение было решено закрепить состоявшийся уровень межрегионального взаимодействия между Якутском, Пензой и Сызранью на уровне договоров сотрудничества, совместном участии с грантовых конкурсах, продолжении курса обучения.

Участники круглого стола – керамисты, педагоги, любители, специалисты по инклюзии, ознакомились с выставкой гончарных, керамических изделий, подготовленных участниками курсов. Организаторы благодарят Марию Петрову и Татьяну Винокурову, руководителей Дворца детского творчества им. Ф.И. Авдеевой за предоставленное помещение и за содействие проведения курсов. Также благодарят активных керамистов республики, предоставивших свое оборудование для обучения.

А самой «фишкой» стала еще мощная коллаборация трех мастеров! Саалтааны — Григорьев Александр дал идею Николаю Атласову, известному ресторатору и хранителю этнотрадиций о философском концепте керамической посуды в виде яйцевидной формы (образ развития зародыша) с циркуляцией. Иван Учаев воплотил идею в изделия, в Камельке успели обжечь и в день завершения программы было проведено спецмероприятие –шоу в ЭтноУсадьбе Атласовых! Эксперты, во главе с уважаемым маэстро Иннокентием Тарбаховым продегустировали мясные блюда из сохатины, жеребятины, конины, запеченные в печи в этой концептуальной посуде без соли, без приправ, в собственном соку! Мэтр якутской национальной кухни провел обряд благословения проекту и тепло оценил всю команду и приехавших в Якутию экспертов! Добавим, что проект новой посуды нарекли именем «Далбар» — женское Божество, с благословения Саалтааны! Ждём новых замечательных проектов, воплощенных в сотрудничестве мастеров разных регионов нашей страны!

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