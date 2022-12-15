Скоро: концерт оркестра русских народных инструментов АГИКИ

8 декабря в Детской школе искусств №2 города Якутска в 18:00 состоится концерт Оркестра русских народных инструментов Арктического государственного института культуры и искусств. Художественный руководитель и дирижер оркестра — доцент кафедры музыкально-инструментального искусства АГИКИ Николай Пикутский. Николай Пикутский — лауреат международных конкурсов, дирижер, педагог, член союза театральных деятелей РФ, главный дирижер Государственного театра оперы и балета РС(Я). Оркестр АГИКИ — лауреат международных конкурсов среди профессиональных оркестров. Репертуар оркестра богат произведениями якутских, русских, зарубежных композиторов — всего более трехсот произведений. Оркестр сотрудничает с выдающимися музыкантами современности. Техническое совершенство русских народных инструментов позволяет исполнять шедевры мировой музыкальной классики, лучшие оригинальные образцы современной и популярной музыки. 18 декабря в программе оркестра выступят приглашенные музыканты: Сергей Найко (баян, Красноярск), Анастасия Кириленко (домра, Новосибирск), Вера Макарова (балалайка, Красноярск), Владислав Грянкин (гитара, Новосибирск). А также, несомненно, музыканты из Якутии: Владимир Боярский (баян), Сергей Чеглаков (балалайка), Татьяна Пожидаева (домра). Онлайн-продажа билетов: sakhaconcert.ru Билеты также продаются в кассе к/т Центральный, ДДН им. Кулаковского. Справки по телефону +79241758167

Фото: АГИКИ Источник: АГИКИ

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