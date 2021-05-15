Шойгу поддержал открытие военного учебного центра в Якутии

Председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко 14 мая принял участие во Всероссийском селекторном совещании под руководством министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, на котором обсудили вопрос создания учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в регионах.

Министр обороны подчеркнул, что деятельность центра «Авангард» — один из ключевых критериев оценки эффективности региона по подготовке граждан к воинской службе.

В Якутии центр «Авангард» уже создан и работает на базе Якутской кадетской школы-интерната. Председатель правительства Якутии обратился с просьбой к министру обороны РФ оказать содействие в развитии центра «Авангард». Сергей Шойгу поддержал обращение и поручил ответственным Управлениям министерства обороны оказать поддержку, в том числе, обеспечить центр необходимой техникой и учебными материалами.

Андрей Тарасенко также отметил отсутствие возможности начальной военной подготовки у студентов вузов республики после закрытия военной кафедры. Сергей Шойгу поддержал предложение республики об открытии военного учебного центра на базе Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова и дал поручение командующему Восточного военного округа решить этот вопрос и открыть не позднее текущего года военный учебный центр на базе Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова.

Сергей Шойгу выразил благодарность правительству республики за организацию работы центра и активное сотрудничество в вопросах патриотического воспитания молодёжи.

Сейчас в стране работают 27 круглогодичных лагерей «Авангард». Отмечается, что первые наборы детей военно-патриотические центры показали высокую востребованность по всей стране, а получить начальные знания в области военно-прикладных дисциплин хотят и юноши, и девушки.

Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента РФ Владимира Путина военно-патриотические центры создадут во всех городах с населением больше 100 тыс. человек.