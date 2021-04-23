Самые дорогие вакансии апреля в Якутске

Самой дорогой вакансией апреля среди городов с численностью до 500 тысяч жителей стала вакансия капитана рыбопромыслового флота в Мурманске – 500 тысяч рублей в месяц. В целом же востребованы руководители, инженеры, квалифицированные рабочие. Наряду с ними в топе вакансии врачей, программистов, менеджеров по продажам. Есть вакансии в сфере транспорта, маркетинга, закупок.

SuperJob составил подборку интересных предложений апреля для представителей разных специальностей в Якутске.

В апреле зарплатный максимум от 90 тысяч рублей в Якутске готовы платить начальнику грузоперевозок на горнодобывающем предприятии. Сотруднику предстоит контролировать перевозку автомобильным, речным и морским транспортом. Интересно, что при стабильно повышенном спросе на специалистов IT, по зарплатному максимуму эта вакансия обошла вакансию программиста «1С» в дистрибьюторскую компанию, которая осуществляет деятельность на Дальнем Востоке – там работодатель предлагает оклад 80 тысяч рублей в месяц.

Рынок труда остро нуждается в высококвалифицированных специалистах инженерно-технического комплекса: главному инженеру на производство железобетонных изделий предлагают до 100 тысяч рублей, а сервисному специалисту – до 54 тысяч рублей в месяц.

А завершает рейтинг вакансия ведущего специалиста по организации медицинской помощи. Подходящий специалист может претендовать на заработок от 50 тыс. рублей в месяц.

Якутск