Ремонт дорог Якутска ведется без отставаний от графика

Евгений ГРИГОРЬЕВ осмотрел ремонтируемые участки улично-дорожной сети Якутска. Глава города проинспектировал капитальный ремонт улиц Пирогова и Ильменская, а также ремонт улицы Билибина.

Как сообщил представитель подрядной организации ООО ДРСУ «Сэттэ», на ул. Билибина на этой неделе планируется уложить нижний слой асфальтирования дорожного полотна до ул. Ильменская.

«Устанавливаем бордюрные камни, обустраиваем съезды. На той стороне, с Сергеляха, уже уложен нижний слой асфальта длиной 1 километр 100 метров. Сегодня в ночь будем асфальтировать верхний слой. Водоотведение реализовано продольными уклонами, поперечно по бордюрам и съездам», — сообщил представитель подрядчика.

Отмечено, что основные дорожные работы проводятся с 21.00 ч. до утра, чтобы не мешать людям в рабочее время. На объекте ежедневно работают 23 рабочих и 13 единиц техники. Строительная готовность по плану составляет 70 %.

Капитальный ремонт ул. Ильменская на участке от ул. Чайковского до ул. Билибина проводит подрядчик ООО «Сахатрасстрой». По состоянию на 4 июля проведены срезка существующего асфальтобетонного покрытия, устройство водоотводных лотков и замена слабого грунта. На сегодня ведется демонтаж старых водопропускных лотков и устройство новых лотков, выборка грунта под основание дорожной одежды, устройство футляра сетей водоснабжения. Строительная готовность по плану работ составляет 25%.

По информации подрядчика, асфальтирование дороги начнется в июле-августе. На объекте работают 19 человек и 9 единиц техники.

Также, ООО «Сахатрасстрой» проводит капитальный ремонт улицы Пирогова на участке от ул. Петра Алексеева до ул. Жорницкого. На сегодня роют траншею под водоотводные лотки, монтируют опоры освещения, идет подготовка к врезке газопровода, а также ведется устройство основания щебнем. Дорожно-ремонтные работы ведутся силами 16 рабочих и 8 единиц техники. Строительная готовность составляет 70%.

Отметим, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в городе Якутске в 2022 году приведут в нормативное состояние 28 новых и 2 переходящих объектов. Их общая протяженность составляет 34 километра 615 метров.