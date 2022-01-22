22.01.2022
17:53
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Праздники

Ректор АГИКИ поздравляет главу Якутии

Уважаемый Айсен Сергеевич! Коллектив Арктического государственного института культуры и искусств искренне поздравляет Вас с юбилеем!

С момента вступления в должность Ил Дархана Вы показали себя волевым, дальновидным, энергичным, современным и креативным руководителем. Для Вас важнее всего благополучие каждого жителя Якутии. Ваша решительность в действиях, профессионализм, мудрость и ум помогают добиваться больших результатов и мотивируют людей, особенно молодежь республики, к развитию.

Благодаря Вашему уверенному руководству Якутия стремится стать центром мировой арктической культуры и воспринимается сегодня как регион динамичного развития и новых возможностей! Эти  большие начинания – фундамент дальнейших позитивных преобразований!

Поздравление от студентов института: https://www.instagram.com/tv/CZBcGxEK91o/?utm_medium=copy_link

Особенно нас радует тенденция по развитию креативных индустрий. Республика первой среди всех субъектов России приняла отдельную Концепцию развития креативной экономики, где ключевое место уделяют человеку и его талантам, их реализации. Большим шагом в осуществлении поставленных целей станет открытие первого на Дальнем Востоке креативного кластера «Квартал труда», где наш институт будет одним из ключевых резидентов по образовательному направлению. Ваша поддержка и понимание деятельности Арктического института культуры и искусств  вдохновляет нас идти вперед, ставя амбициозные цели и задачи. Уверены, что нас ждут судьбоносные дела.

Айсен Сергеевич! Пусть Ваш профессионализм и безграничная энергия созидания продолжают помогать в работе во благо республики и всей России. Мы от всей души желаем Вам крепкого здоровья, любви, счастья, благополучия родным и близким, успехов, интересных идей и проектов!

Ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГИКИ
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