Радий Хабиров: Якутия — надежный партнер Башкортостана

Главу Якутии Айсена Николаева и всех жителей республики со знаменательным событием – 100-летием со дня образования Якутской АССР – поздравляет глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Радий Хабиров отметил, что Якутия играла заметную роль на протяжении всей истории Российского государства. И сегодня Республика Саха (Якутия) вносит весомый вклад в укрепление экономической мощи России, развитие её социальной сферы и многонациональной культуры.

«Минерально-сырьевой потенциал Якутии занимает одно из ведущих мест в ресурсном балансе страны. Ваш регион обладает почти всеми видами природных богатств, имеющих важное значение для отечественной промышленности. В то же время Якутия – одно из редких мест на планете, где сохранилась первозданная чистота природы, удивительное разнообразие флоры и фауны», – написал в Приветственном адресе Глава Башкортостана.

Он подчеркнул, что главным богатством республики являются трудолюбивые и талантливые жители Якутии. Россия по праву гордится именами выдающихся уроженцев якутской земли — государственных и политических деятелей, учёных, писателей, героев труда, мужественных воинов, которые вписали яркие страницы в историю своего края и страны.

«Мы высоко ценим сотрудничество с Якутией — надёжным партнёром Башкортостана», – сказал Радий Хабиров и подчеркнул, что искренняя дружба и тесное партнерство между двумя республиками в разных сферах будут укрепляться и впредь.