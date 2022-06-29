Пьяный пешеход пытался перейти дорогу в Якутске

28 июня около 8 часов вечера в дежурную группу ДПС ГИБДД поступило сообщение, о том, что по улице Жорницкого возле дома №48, совершен наезд на 63-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Предварительно установлено, что 28 июня около 20 часов 20 минут, возле дома №48 по ул. Жорницкого, 50-летний водитель, управляя транспортным средством марки «Toyota Corolla Spacio», совершил наезд на 63-летнего мужчину, который был в состоянии опьянения.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи, осмотрев мужчину, увезла в больницу, с травмой головы.

По факту дорожно-транспортного происшествия ведется административная проверка.

Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям, что автомобиль является источником повышенной опасности, и, сев за руль транспортного средства, вы берёте на себя ответственность за жизнь и здоровье других участников движения. Будьте предельно внимательны к поведению пешеходов на дороге, снижайте скорость при проезде пешеходных переходов, при движении вблизи детских учреждений, остановок общественного транспорта, не забывайте использовать ремни безопасности и специальные удерживающие устройства при перевозке маленьких пассажиров в автомобиле.

Пешим участникам дорожного движения необходимо помнить о том, что переходить проезжую часть необходимо по пешеходным переходам, оценив расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедившись, что переход будет безопасен.

КоАП РФ Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения. Нарушение Правил дорожного движения лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения, а также, нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, —

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.