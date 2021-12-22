«Пугало» — лучший фильм национальной премии «Чыпчаал»

Национальный кинематографический приз «Чыпчаал» за лучший фильм получила картина «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова. В этом году за победу боролись 8 якутских картин. Впервые участвовали фильмы из Хакасии, Башкортостана, Татарстана и Бурятии.

«В Якутии расширяется сеть кинопроката, якутские фильмы признаны на престижных кинофестивалях, увеличиваются сборы с показов. Мы делаем ставку на киноиндустрию как на перспективную отрасль экономики. Для этого мы должны создать благоприятные условия кинематографистам», — отметил ранее Айсен Николаев.

В этом году за победу в 10 номинациях II национальной премии «Чыпчаал», в том числе в двух новых, боролись 8 якутских картин. Впервые за приз «Лучший национальный региональный фильм России» боролись фильмы из Хакасии, Башкортостана, Татарстана и Бурятии. Победителем в этой номинации признана картина из Хакасии «Белая дорога Эльзы» режиссера Ильи Курочкина.

В рамках премии «Чыпчаал» также прошла «Зимняя киношкола» как для молодых, так и для уже состоявшихся кинематографистов.

Для развития киноиндустрии в республике разрабатывают закон о государственной поддержке кино. Об этом Глава Якутии сообщил в своем Послании Госсобранию (Ил Тумэн) РС (Я). Принятие закона позволит создать современную инфраструктуру киноиндустрии. Также будет принята Концепция развития кино и анимации республики до 2026 года.

Кроме того, кинематографисты Якутии решили учредить свою собственную Северо-Азиатскую киноакадемию, инициатива получила поддержку Главы региона. Свое согласие об участии уже выразили кинематографисты из Южной Кореи, Чукотки, Хабаровска, Бурятии и Якутска.

Напомним, что в республике работают более 20 киностудий и творческих коллективов. За 10 лет выпущено более 100 полнометражных художественных фильмов с миллионной аудиторией в России и за рубежом.