Прокуратура отказала в проверке слива вахтовиками сточных вод в Амгу

На встрече с общественниками обсудили ситуацию с загрязнением реки Амга

Сегодня под председательством первого заместителя министра Джулустана Хона состоялась встреча с членом Общественной палаты республики Афанасием Алексеевым и общественниками по вопросам загрязнения реки Амга в текущем году с приглашением региональных Росприроднадзора и Росрыболовства. Ранее Афанасий Алексеев высказывался о том, что организации, виновной в загрязнении, объявили только предупреждение. На встрече Афанасием Алексеевым и общественниками были заданы вопросы о мерах, принятых по отношению к виновнику загрязнения, сообщает тгк Экология Якутии.

Степанова Вера рассказала о ситуации с загрязнением реки Амга. 26 сентября этого года по поступившей информации по факту сброса сточных (канализационных) вод на реку Амга, Алданским комитетом госэконадзора было совершено выездное обследование на место с целью осмотра акватории поверхностного водотока и установления причин возможного загрязнения.

По маршруту обследования зафиксировано, что на водном объекте реки Амга организован выход трубы из вахтового поселка ООО «ГСП-СЕРВИС», задействованного в реализации проекта магистрального газопровода «Сила Сибири». Комитет отобрал пробы воды. По результатам проведенной экологической экспертизы от 10 октября 2022 года установлено превышение относительно нормативов ПДКр/х: меди в 1,2 раза, алюминия в 1,1 раза; относительно фоновым показателям: меди более чем в 1,2 раза, алюминия более чем в 4,3 раза.

По итогам полученных результатов министерством было направлено в Прокуратуру РС(Я) заявление о согласовании проведения в отношении ООО «ГСП-СЕРВИС» внепланового рейдового осмотра, на которое 12 октября получен отказ в связи с отсутствием оснований для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия (отсутствие угрозы жизни и здоровья человеку).

Алданский комитет ГЭН объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства в адрес предприятия.

Как мы ранее писали, с 2020 года в России отменены плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С текущего года в связи с вступлением в силу с 10 марта 2022 года Постановления Правительства РФ № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», которым введены особенности проведения контрольно-надзорных мероприятий по экологическому надзору и установлением приоритета проведения профилактических мероприятий в отношении контролируемых лиц.

Согласно Постановлению внеплановые проверки возможно проводить только при согласовании с органами прокуратуры (в частности: при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, при угрозе или по факту возникновения ЧС) или по требованию органов прокуратуры. Внеплановые проверки без согласования с прокуратурой являются незаконными. Таким образом, министерство не может возбуждать дела об административных правонарушениях без проведения внеплановых проверок и согласования их с органами прокуратуры. Афанасий Алексеев объявил о необходимости провести совместный выезд с госинспекторами министерства и регионального Росприроднадзора, общественными инспекторами по охране окружающей среды и экологами, чтобы убедиться, что недропользователем устранено загрязнение.

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