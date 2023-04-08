Почему 8 апреля — роковой день для руководителей Оймяконского улуса

Сегодня, 8 апреля, по подозрению в хищении в городе Якутске задержан глава Оймяконского улуса Иннокентий Сивцев, сообщает arcticpost.ru

6 марта в СМИ появилась информация об его участии в заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия у заместителя председателя правительства Сергея Местникова. Совещание завершилось скандалом – главу обвинили в отсутствии контроля за бюджетными средствами при подготовке объектов к проведению Ысыаха Олонхо-2023.

На следующий день глава улуса дал комментарий сетевому изданию arcticpost.ru , в котором сообщил, что информация не совсем соответствует действительности, а все обговоренные работы со стороны администрации района проводятся.

«Заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников поручил ускорить завершение работ. Ысыах Олонхо-2023 состоится! Гостеприимные оймяконцы с нетерпением ждут этого большого события для нашего района», — заверил Сивцев.

8 апреля 2019 года был задержан предыдущий глава Оймяконского улуса Михаил Захаров, напоминает arcticpost.ru. Впоследствии он был признан виновным в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и получил срок. 8 декабря 2019 года в Оймяконском улусе прошли досрочные выборы главы, которые выиграл Иннокентий Сивцев, который был задержан спустя ровно 4 года — 8 апреля 2023 г. Обвинение ему пока не предъявлено.

Сивцев Иннокентий Семенович уроженец села Томтор Оймяконского района.

По окончанию Томторской средней школы им. Н.М. Заболоцкого-Чысхаан, поступил в Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, где получил специальность «менеджмент организации» в 2007 году. В 2010 году окончил Институт управления при Президенте РС (Я) по направлению «Государственное и муниципальное управление». Прошел курсы переподготовки и повышения квалификации в ведущих учебных заведениях г. Москва, Санкт-Петербург, Якутск.

Трудовую деятельность начал еще будучи студентом мастером строительного участка в 2005 году. Далее с 2007 года — работа в Министерстве строительства и промышленности строительных материалов Республики Саха (Якутия). Последовательно прошел путь от ведущего специалиста до руководителя отдела строительства и проектирования министерства. В 2017 году был назначен директором ГБУ РС(Я) «СЭТО» Управления делами Главы РС(Я) и Правительства РС(Я).

8 декабря 2019 г. избран главой муниципального образования «Оймяконский улус (район).