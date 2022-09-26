Пешеход скончался в карете скорой помощи

Прокуратура г. Якутска направила в суд уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека

Прокуратура города Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Якутска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия обвиняемый в мае 2022 года, двигаясь в нарушение Правил дорожного движения со скоростью, превышающей установленные ограничения, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм головы, грудной клетки, живота скончался в карете скорой помощи.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано следователем ОМВД России по г. Якутску.