22.11.2022
20:39
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Якутия

Первый канал показал, как очищают сточные воды перед сбросом в Лену

22 ноября 2022 года на «Первом канале» в программе «Доброе утро» рассказали о модернизации систем коммунальной инфраструктуры в Республике Саха (Якутия) и Челябинской области.

В городском округе Жатай Республики Саха (Якутия) заменили старую водоочистную станцию. На строительство новой ушло два года. Зато теперь стоки проходят три степени очистки — механическую, биологическую и химическую, а в реку сбрасывают уже чистую воду.

 — Фонд ЖКХ выделяет средства на реализацию проекта в объеме 60%, 20% идет из бюджета субъекта и 20% финансирует участник этой программы. Участник — это ресурсоснабжающая организация, которая эксплуатирует эти объекты, — рассказал руководитель самостоятельного структурного подразделения «Модернизация коммунальной инфраструктуры» публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Александр Завертяев.

https://fondgkh.ru/gkh-media/videomaterialy/pervyy-kanal-dobroe-utro-modernizatsiya-kommunbbbbalnoy-infrastruktury/

Источник: Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ

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