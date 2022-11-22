Первый канал показал, как очищают сточные воды перед сбросом в Лену

22 ноября 2022 года на «Первом канале» в программе «Доброе утро» рассказали о модернизации систем коммунальной инфраструктуры в Республике Саха (Якутия) и Челябинской области.

В городском округе Жатай Республики Саха (Якутия) заменили старую водоочистную станцию. На строительство новой ушло два года. Зато теперь стоки проходят три степени очистки — механическую, биологическую и химическую, а в реку сбрасывают уже чистую воду.

— Фонд ЖКХ выделяет средства на реализацию проекта в объеме 60%, 20% идет из бюджета субъекта и 20% финансирует участник этой программы. Участник — это ресурсоснабжающая организация, которая эксплуатирует эти объекты, — рассказал руководитель самостоятельного структурного подразделения «Модернизация коммунальной инфраструктуры» публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Александр Завертяев.